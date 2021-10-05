Akşam Postası | 5 Ekim 2021

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2021-2023 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. -Devamını oku...

Biontech'te 3. doz kararı! Bilim Kurulu karar verdi, açıklayacak -Devamını oku...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOSGEB destekleri ile önemli bir müjde verdi. -Devamını oku...

Tapu operasyonu! Aralarında müdür de var... -Devamını oku...

Üniversite öğrencileri dikkat! PCR testi zorunluluğu iptal edildi! Valilik duyurdu -Devamını oku...

Vergi ve prim yapılandırmalarıyla ilgili son dakika! Rekor kırıldı! Taksit ödemeleri için son gün... -Devamını oku...

İstanbul Havalimanı'nda tarihi anlar! 'Dev uçaklar...' -Devamını oku...

Zenginlik sembolü! 2 bin 700 yıllık keşif -Devamını oku...

Fransa'da hareketli anlar! Rehin alındılar... -Devamını oku...

Geçtiğimiz günlerde ‘Rüya’ isimli şarkısını sevenleriyle buluşturan usta sanatçı Ferhat Göçer, yeni tarzıyla da hayranlarını şaşırttı. - Devamını oku

Bir dönemin aranan isimlerinde olan Pakize Suda, şu sıralar buhran dolu günler yaşıyor. 71 yaşındaki oyuncu ve yazar Pakize Suda’ya , 'akıl zayıflığı' yaşadığı belirtilerek opera sanatçısı ablası Ayşe Suda tarafından vesayet davası açıldı. - Devamını oku

Eda Taşpınar, teknede olduğu bir karesini sosyal medya sayfasından paylaştı. - Devamını oku

Mustafa Keser ve Bülent Ersoy Star TV ekranlarında ‘Benzemez Kimse Bize’ isimli program ile ekrana geliyordu. Sadece iki bölüm yayınlanan programın ardından Mustafa Keser, herkesi şaşırtan açıklamalarda bulunacağını duyurmuştu. Bir süredir ne söyleyeceği merak edilen Mustafa Keser, Bülent Ersoy ile ilgili herkesi şaşırtan açıklamalara imza attı. - Devamını oku

Yunan futbolcu Nikos Tsoumanis'in, Selanik'te park halindeki aracında ölü bulunduğu bildirildi. - Devamını oku...

Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu ile 5 yıllık yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Ayrıca Ferdi, Türkiye Milli Takımı'nı seçecek. - Devamını oku...

Fenerbahçe Kulübü, Mesut Özil ile Vitor Pereira'nın arasında sorun olduğu yönündeki iddiaları yalanladı. Yapılan açıklama Mesut'un kaptanlığına dikkat çekildi. - Devamını oku...

Kim Min-Jae'nin sözleşmesindeki özel madde ortaya çıktı - Devamını oku...

Başakşehir'de Emre Belözoğlu'nun ekibinin bir kısmı belli oldu. - Devamını oku...