Akşam Postası | 5 Eylül 2020

Gündem





Göztepe Şehir Hastanesi açıldı. -Devamını oku...

Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz virüs ve sıcak havalar için uyardı. -Devamını oku...

Sağlık çalışanlarının maaş kesintileri için yeni düzenleme. -Devamını oku...

15 yaşındaki Buse, babasının beylik tabancası ile intihar etti. -Devamını oku...

Diyarbakır'da kamu kurumlarına girişte HES zorunluluğu. -Devamını oku...

Türkiye ve KKTC'den tatbikat kararı. -Devamını oku...

Dünya

Donald Trump'tan Navalnıy'ın ölümü için açıklama. -Devamını oku...

Hava bir günde 30 derece birden soğuyacak. -Devamını oku...

Magazin

Defne Samyeli, kızı Deren’in bir markadan aldığı teklifi projede Serenay Sarıkaya da yer alacağı için reddettiği iddiasına sinirlendi. - Devamını oku...

Gülşen eleştirilere yanıt verdi: Ezber bozduk, saygı duymayı öğrenmek şart - Devamını oku...

Galatasaray'ın Senegalli futbolcusu Mbaye Diagne (28), önceki akşam İstinyePark AVM'de görüntülendi. Geçtiğimiz sene kendisini görüntüleyen muhabirlere saldıran futbolcu, yine uslanmadı. - Devamını oku...

Niran Ünsal: Gençlik, 'Cahiliye Dönemi'dir. 40'lı yaşlarda insan daha seçici oluyor. - Devamını oku...





Spor

Vedat Muriç transferinde yeni gelişme. -Devamını oku...

Nenad Bjelica'nın yeni takımı belli oldu. -Devamını oku...

Günün menüsü

Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!

Terbiyeli sebze çorbası

Etli patates yemeği

Çoban salata

Yalancı tavuk göğsü

Tarifler için tıklayın

Günün videosu: Uçurumun kenarına kurulan dev salıncak





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