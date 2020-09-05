Akşam Postası | 5 Eylül 2020
Akşam Postası'nda günün tüm önemli haberlerini bulabilirsin. Yoğunluktan ya da başka bir sebepten ötürü gündemden uzak kaldıysan, sana her şeyi 5 dakikada özetleyebiliriz. İşte Akşam Postası.
05 Eylül 2020, Cumartesi 17:50 Son Güncelleme:
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Gündem
Göztepe Şehir Hastanesi açıldı. -Devamını oku...
Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz virüs ve sıcak havalar için uyardı. -Devamını oku...
Sağlık çalışanlarının maaş kesintileri için yeni düzenleme. -Devamını oku...
15 yaşındaki Buse, babasının beylik tabancası ile intihar etti. -Devamını oku...
Diyarbakır'da kamu kurumlarına girişte HES zorunluluğu. -Devamını oku...
Türkiye ve KKTC'den tatbikat kararı. -Devamını oku...
Dünya
Donald Trump'tan Navalnıy'ın ölümü için açıklama. -Devamını oku...
Hava bir günde 30 derece birden soğuyacak. -Devamını oku...
Magazin
Defne Samyeli, kızı Deren’in bir markadan aldığı teklifi projede Serenay Sarıkaya da yer alacağı için reddettiği iddiasına sinirlendi. - Devamını oku...
Gülşen eleştirilere yanıt verdi: Ezber bozduk, saygı duymayı öğrenmek şart - Devamını oku...
Galatasaray'ın Senegalli futbolcusu Mbaye Diagne (28), önceki akşam İstinyePark AVM'de görüntülendi. Geçtiğimiz sene kendisini görüntüleyen muhabirlere saldıran futbolcu, yine uslanmadı. - Devamını oku...
Niran Ünsal: Gençlik, 'Cahiliye Dönemi'dir. 40'lı yaşlarda insan daha seçici oluyor. - Devamını oku...
Spor
Vedat Muriç transferinde yeni gelişme. -Devamını oku...
Nenad Bjelica'nın yeni takımı belli oldu. -Devamını oku...
Günün menüsü
Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!
- Terbiyeli sebze çorbası
- Etli patates yemeği
- Çoban salata
- Yalancı tavuk göğsü
Günün videosu: Uçurumun kenarına kurulan dev salıncak