Akşam Postası | 5 Eylül 2021

PCR zorunluluğu başlıyor! Şehirlerarası yolculuk, konser, sinema, tiyatro…Devamını oku...

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, yük treninin hemzemin geçitte minibüse çarpması sonucu 6 kişinin yaşamını yitirdiği kazaya ilişkin TCDD'de görevli makinist M.A.K.'nın sosyal medyada yaptığı yorum tepkiye neden oldu. Devamını oku...

İstanbul'da hava durumu için sarı uyarı! Meteoroloji alarm verdi. Devamını oku...

Emekli olmak isteyenlere iyi haber! 29 bin lira yerine 9 bin lira… Devamını oku...

Konya'da yine obruklar oluştu, mezarlıklar ortaya çıktı. Devamını oku...

Gine'de darbe girişimi! Askerler, Cumhurbaşkanı Alpha Conde'yi alıkoydu. Devamını oku...

Uzun süre koronavirüsü atlatamayanlar dikkat! İşte nedeni. Devamını oku...

Endonezya'da aç kalan maymunlar evleri yağmaladı. Devamını oku...

Katliam gibi kaza! Ülkede yolcu otobüsü devrildi: 12 kişi öldü. Devamını oku...

CNN TÜRK Afganistan’daki o üsse girdi! İşte 'Küçük Amerika...’ Devamını oku...

Erdal Türkmen, “Hayat Bilgisi” dizisindeki Mennan ve “Yahşi Cazibe”deki Ziverbey ile akıllara kazındı. Oyuncu, uzun süre benzer roller gelince izleyicisini YouTube kanalında güldürmeye karar verdi. YouTuber olan Türkmen, “Sektörden uzaklaşmadım. Uygun bir proje olsa yine oynarım. Fakat artık kendimi YouTube’da ifade ediyorum. ‘YouTube Stand Up’ı yapıyorum” dedi. Devamını oku...

Son zamanlarda sosyal medyada oldukça popüler olan ve konserden konsere koşan ‘Sefo’ lakaplı Seyfullah Sağır, önceki gün Bodrum’da konser verdi. Hayranlarını çılgınlar gibi eğlendiren ‘Sefo’ güvenliğin yetersiz kalması sonucu sahnede zor anlar yaşadı. Devamını oku...

Yeşim Salkım, geçtiğimiz hafta koronavirüs olan babası için dua istemişti. Şimdi ise Yeşil Salkım’dan acı haber geldi. Devamını oku...

Eski futbolcu Emre Aşık ile olaylı bir şekilde boşanma sürecinde olan Yağmur Sarnıç, Baycan Şenürek ile birliktelik yaşıyordu. Hastane çıkışı objektiflere yansıyan Yağmur Sarnıç’ın hamile olduğu görüldü. Devamını oku...

Mohammed Alsaloussi (Meedo) sosyal medya hesabından sevgilisi Şeyma Subaşı ile paylaştığı fotoğrafla özlemini dile getirdi. Meedo'ya "Bunları Şeyma mı yazıyor?" yorumları geldi. Devamını oku...

Hollanda - Türkiye maçını İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek - Devamını oku...

Galatasaray hazırlık maçında Hagi'nin takımına yenildi: 3-1 - Devamını oku...

Alanyaspor Bülent Korkmaz'ı takımın başına getirdi - Devamını oku...