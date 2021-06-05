Akşam Postası | 5 Haziran 2021

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Marmara'yı müsilaj belasından kurtaracağız -Devamını oku...

Kısıtlamasız cumartesi günü sahiller, meydanlar doldu taştı! -Devamını oku...

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen'in ifadesi ortaya çıktı -Devamını oku...

8 yaşındaki Toprak'ın ölümü duyanları yıktı! Koronavirüs sonrası gelişen MAS'a yenildi -Devamını oku...

İstanbul'da uygulanan aşı miktarı 5 milyonu aştı -Devamını oku...

BBC spikeri haber bültenine şortla çıktı -Devamını oku...

Göksel: Bedenimle değil müziğimle var olmak istediğim için işim hep zorlaştı. - Devamını oku...

Zayn Malik, Manhattan'daki bir barın önünde kimliği belirsiz bir adamla tartıştı. Kimliği belirsiz kişi Malik’e homofobik hakaret etti. Çılgına dönen Malik, yaşanan arbede gömleksiz kaldı. Yaşanan gerginlik objektiflere böyle yansıdı. - Devamını oku...

İpek Er'e tecavüz ettiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan Musa Orhan hakkında yaptığı eleştiri nedeniyle hakkında hapis istemiyle dava açılan Ezgi Mola, İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi'ni ziyaret etti. Merkezden paylaşımda bulunan Mola, "Kadına şiddet bir insan hakları ihlalidir" diyerek destekçilerine teşekkür etti. Öte yandan Ezgi Mola'ya destek veren 16 ünlü hakkında da dava açıldı. - Devamını oku...

Oyunculuğu bıraktıktan sonra sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündemine gelen Mehmet Akif Alakurt, uzun süre sonra ortaya çıktı. Kaş’a 16 km uzaklıkta bir köy evinde yaşayan Alakurt, tarzıyla dikkat çekti. - Devamını oku...

Tuğba Özerk, sevgilisi Gökmen Tanaçar ile önceki gün Alaçatı'da bir otelde görüntülendi. Bu ay evlenecek olan çift, "İnşallah bir kız çocuğumuz olur" açıklamasında bulundu. - Devamını oku...

40 programına konuk olan Mehmet Ali Erbil yakın dostu Serdar Ortaç’ın kumar alışkanlığı ile ilgili bomba bir açıklama yaptı. “Neler kaybetti benim canım arkadaşım. Bütün telif haklarını sattı. Hayatının garantisiydi, emekli maaşıydı. Evinde kumar oynamak için sattı! Şimdi şarkıları nerede çalınsa, parası o sattığı adama gidiyor” dedi. - Devamını oku...

Adı Fenerbahçe ile anılıyordu! Cengiz Ünder için flaş transfer açıklaması -Devamını oku...

Aboubakar, Fenerbahçe yolunda! -Devamını oku...

Galatasaray'da Işın Çelebi adaylıktan çekildi -Devamını oku...