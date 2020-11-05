Akşam Postası | 5 Kasım 2020
Akşam Postası yine kapını çalıyor! İşte günün öne çıkan haberlerinden bazıları: Bakan Koca, Ayda ve Elif'in sağlık durumlarını paylaştı. 12 yaşında öldürülen Hande Çinkitaş'ın katilleri 19 yıl sonra yakalandı. Netflix ve Amazon Prime Video RTÜK'ten lisans aldı. ABD başkanlık yarışında son durum ne? Daha fazlası için Akşam Postası'nı oku.
05 Kasım 2020, Perşembe 17:46 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Gündem
- Bakan Koca, Ayda ve Elif'in sağlık durumlarını paylaştı. -Devamını oku...
- Enkazdan 91 saat sonra kurtarılan Ayda, Bakan Koca'dan oyuncak maymun istedi. -Devamını oku...
- Yerli corona virüs aşısında ilk doz uygulandı. -Devamını oku...
- İzmir'de Karagül apartmanının yıkılma anı kameralara yansıdı. -Devamını oku...
- 12 yaşındaki Hande Çinkitaş'ın katil zanlıları 19 yıl sonra yakalandı. -Devamını oku...
- Netflix ve Amazon Prime Video RTÜK'ten lisans aldı. -Devamını oku...
- Antalya'ya yılın ilk karı yağdı. -Devamını oku...
- Süt fabrikasında yapılan süt banyosuna firmadan açıklama. -Devamını oku...
- Köpeğin tsunamide yaşam mücadelesi kameralara yansıdı. -Devamını oku...
Dünya
- ABD başkanlık yarışında son durum, Biden zafere daha yakın. -Devamını oku...
- İsveç 'durum ciddi' diyerek tedbir aldı. -Devamını oku...
- Bitcoin ABD'deki seçim belirsizliğiyle 14 bin doları aştı -Devamını oku...
- Sony’nin Türkiye’de 19 Kasım tarihinde satışa çıkacak olan yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5’in PlayStation Studios tarafından geliştirilen çıkış oyunları, Türkçe dil desteğine sahip olacak. -Devamını oku...
- Twitter, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un hesabını yeniden aktifleştirdi. -Devamını oku...
- Trump’ın danışmanı oy sayımı süren eyaletlerde ‘melekleri’ yardıma çağırdı! -Devamını oku...
Magazin
- Oyuncu İlker Aksum, alkollü halde otomobil kullanırken polislere yakalandı. 1,09 promil alkollü çıkan Aksum hakkında soruşturma başlatıldı. - Devamını oku...
- Fazıl Say ve eşi Ece Dağıstan Say, 2 kedi birden sahiplendi. Fazıl say, kedilere Beethoven ezberletiyor. - Devamını oku...
- İş insanı Adnan Şen, Los Angeles’taki malikanesini geçen yıl 75 milyon dolara satışa sundu. Hiç kimsenin talip olmadığı lüks villa için Amerikan basınının diline düştü. - Devamını oku...
- Kanal D’nin çarşamba akşamları izleyiciyle buluşan ve yayınlandığı günden bu yana büyük beğeni toplayan “Sadakatsiz” dizisine sürpriz bir isim katıldı. Sevilen oyuncu Kenan Ece, psikiyatr rolüyle kadroya dahil oldu. - Devamını oku...
Spor
- Pazartesi günü moralsizlik, iştahsızlık ve enerjisizlik nedeniyle hastaneye kaldırılan Diego Armando Maradona'nın beyninde pıhtı tespit edilmişti. Ameliyatı planlanan efsane futbolcu bugün başarılı bir operasyon geçirdi. - Devamını oku...
- Galatasaray'ın bugünkü idmanında Radamel Falcao korkuttu. Sağ üst ön adale grubunda ağrı hisseden Falcao antrenmanı yarıda bıraktı. Oyuncunun durumu tetkiklerin ardından belli olacak. - Devamını oku...
- Bu hafta oynanacak Fenerbahçe-Konyaspor maçının hakemi Halis Özkahya ve ekibinin corona virüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi. MHK, Özkahya yerine başka bir hakem grubu görevlendirecek. - Devamını oku...
Günün menüsü
Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!
- Düğün çorbası
- Türlü yemeği
- Çoban salata
- Kakaolu ıslak kek
Günün videosu
Konya'da bir süt fabrikasında bir kişinin süt banyosu yaptığı görüntülerine tepki yağmaya devam ediyor. Olay ile ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı ve görüntülerin çekildiği firma açıklama yaptı.