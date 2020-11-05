Akşam Postası | 5 Kasım 2020

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Dünya

ABD başkanlık yarışında son durum, Biden zafere daha yakın. -Devamını oku...

İsveç 'durum ciddi' diyerek tedbir aldı. -Devamını oku...

Bitcoin ABD'deki seçim belirsizliğiyle 14 bin doları aştı -Devamını oku...

Sony’nin Türkiye’de 19 Kasım tarihinde satışa çıkacak olan yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5’in PlayStation Studios tarafından geliştirilen çıkış oyunları, Türkçe dil desteğine sahip olacak. -Devamını oku...

Twitter, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un hesabını yeniden aktifleştirdi. -Devamını oku...

Trump’ın danışmanı oy sayımı süren eyaletlerde ‘melekleri’ yardıma çağırdı! -Devamını oku...

Magazin

Oyuncu İlker Aksum, alkollü halde otomobil kullanırken polislere yakalandı. 1,09 promil alkollü çıkan Aksum hakkında soruşturma başlatıldı. - Devamını oku...

Fazıl Say ve eşi Ece Dağıstan Say, 2 kedi birden sahiplendi. Fazıl say, kedilere Beethoven ezberletiyor. - Devamını oku...

İş insanı Adnan Şen, Los Angeles’taki malikanesini geçen yıl 75 milyon dolara satışa sundu. Hiç kimsenin talip olmadığı lüks villa için Amerikan basınının diline düştü. - Devamını oku...

Kanal D’nin çarşamba akşamları izleyiciyle buluşan ve yayınlandığı günden bu yana büyük beğeni toplayan “Sadakatsiz” dizisine sürpriz bir isim katıldı. Sevilen oyuncu Kenan Ece, psikiyatr rolüyle kadroya dahil oldu. - Devamını oku...

Spor

Pazartesi günü moralsizlik, iştahsızlık ve enerjisizlik nedeniyle hastaneye kaldırılan Diego Armando Maradona'nın beyninde pıhtı tespit edilmişti. Ameliyatı planlanan efsane futbolcu bugün başarılı bir operasyon geçirdi. - Devamını oku...

Galatasaray'ın bugünkü idmanında Radamel Falcao korkuttu. Sağ üst ön adale grubunda ağrı hisseden Falcao antrenmanı yarıda bıraktı. Oyuncunun durumu tetkiklerin ardından belli olacak. - Devamını oku...

Bu hafta oynanacak Fenerbahçe-Konyaspor maçının hakemi Halis Özkahya ve ekibinin corona virüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi. MHK, Özkahya yerine başka bir hakem grubu görevlendirecek. - Devamını oku...

Günün menüsü

Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!

Düğün çorbası

Türlü yemeği

Çoban salata

Kakaolu ıslak kek

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Günün videosu

Konya'da bir süt fabrikasında bir kişinin süt banyosu yaptığı görüntülerine tepki yağmaya devam ediyor. Olay ile ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı ve görüntülerin çekildiği firma açıklama yaptı.

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