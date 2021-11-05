Akşam Postası | 5 Kasım 2021

Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında duyurdu: En büyük projemiz... -Devamını oku...

Bakan Koca'dan 'Organ ve Doku Bağışı Haftası' açıklaması -Devamını oku...

Meteoroloji'den İstanbul için sarı kodlu uyarı! -Devamını oku...

Sulama kanalına düşen Sevgi Uçer'den kötü haber geldi! -Devamını oku...

Bıçaklı saldırıda öldürülen İlknur, o sırada kardeşiyle konuşuyormuş -Devamını oku...

Ekmek fiyatlarıyla ilgili 81 ile genelge gönderildi -Devamını oku...

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, zincir marketlere kesilen cezanın sebebini açıkladı. -Devamını oku...

5 çocuğunu öldüren cani annenin cezası belli oldu! -Devamını oku...

Arnavutluk'a 90 milyon euro destek! AB kesenin ağzını açtı -Devamını oku...

Korkunç trend bir kişiyi daha canından etti! -Devamını oku...

Sosyal medyada paylaştığı komik videolarla fenomen olan Yasemin Sakallıoğlu 'İbrahim Selim ile Bu Gece' programına konuk oldu. Ünlü isim birbirinden samimi açıklamalarda bulundu. - Devamını oku...

Sık sık magazin gündeminde yer alan, Mohammed Alsaloussi ile ayrıldığı iddia edilen Şeyma Subaşı'dan ilginç bir paylaşım geldi. - Devamını oku...

'Aşkın Kıyameti' adlı dizide birlikte rol aldıktan sonra Yiğit Kirazcı ile aşk yaşamaya başlayan Pınar Deniz, sevgilisi ile İstinyePark'ta görüntülendi. Ünlü çift evleniyor mu? İşte yanıtı... - Devamını oku...

Bir dönem Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Çocuklar Duymasın isimli dizide Hüseyin karakterine hayat veren Alparslan Özmol yeni tarzıyla dikkat çekti. - Devamını oku...

Bir dönem oyuncu Tuba Büyüküstün ile aşk yaşan iş insanı Umut Evirgen özel hayatıyla ilgili çarpıcı bir açıklamada bulundu. Teve2 Magazin Masası’nın haberine göre Umut Evirgen Serenay Sarıkaya ile aşk yaşadığını itiraf etti. - Devamını oku...

Milli Takım'ın Cebelitarık ve Karadağ maçlarındaki aday kadrosu belli oldu - Devamını oku...

Barcelona'nın yeni teknik direktörü Xavi oldu - Devamını oku...

Avrupa Ligi'nin en az gol yiyen takımı Galatasaray - Devamını oku...

Türk futbolu nefes aldı: Ülke sıralamasında nihayet basamak atladık - Devamını oku...