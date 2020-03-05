Akşam Postası | 5 Mart 2020

Gündem

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP’li Engin Özkoç hakkında 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı ve suç duyurusunda bulundu. Devamını oku...

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, CHP'li Engin Özkoç hakkındaki fezleke ile ilgili ''Fezleke bakanlığımızca imzalanarak Meclis'e gönderilmiştir, konu Meclisin takdirindedir" dedi. Devamını oku...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kritik görüşme için Moskova'da bir araya geldi. Devamını oku...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Singapur'un İstanbul'dan gelen bir yolcuda koronavirüs tespit edilmesine ilişkin iddialarına yanıt verdi. Devamını oku...





Dünya

Çin'de ortaya çıkan ve giderek dünyaya yayılan koronavirüs salgını için İran önemli bir karar aldı. İran ülkedeki bütün spor faaliyetlerinin durdurulduğunu açıkladı. Devamını oku...

Sokağa terk edilen bebek sayısının bir önceki yıl yüzde 70 oranında arttığı Venezüela'da, devlet başkanı Maduro, kadınlardan 6 çocuk yapmalarını istedi. Devamını oku...

Koronavirüs endişesi nedeniyle market raflarını boşaltan ve ülkede tuvalet kağıdı stoklarının tükenmesine neden olan Avustralyalıların yardımına mizahi yönüyle bilinen NT News adlı gazete koştu. Gazete fazladan sekiz boş sayfa bastı. Devamını oku...





Spor

Ronaldinho sahte pasaport nedeniyle Paraguay'da gözaltına alındı - Devamını oku...

Afyon Belediyespor - Fenerbahçe Beko maçına tekrar kararı çıktı - Devamını oku...

Valencia ile Atalanta arasındaki Şampiyonlar Ligi maçı seyircisiz oynanacak - Devamını oku...

Milli stoper Ömer Toprak sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı. Ömer, Ozan Kabak, Merih Demiral, Yusuf Yazıcı ve Cenk Tosun'un ardından EURO 2020'yi kaçıracak bir diğer milli oyuncu oldu.





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Günün köşe yazısı

Anda kalmak ne ola ki? - Papatya Akdağ yazdı...





Günün menüsü

Yeni lezzetler ve şık sunumlar konusunda size yardımcı olacak günün menüsünde un çorbası tarifi, pirinçli soğan dolması tarifi, piyaz tarifi ve tiramisu tarifi var. - Devamın oku...