Akşam Postası - 5 Mart 2021

Gündem

11 kahraman şehidimize Ankara'da devlet töreni düzenlendi.Devamını oku...

Pazar günü hangi illerde sokağa çıkmak yasak? Devamını oku...

Kaymakamın tepki çeken videosuyla ilgili Zonguldak Valiliği'nden açıklama. Devamını oku...

11 şehidimizle ilgili paylaşım yapan MHP milletvekili Ahmet Erbaş, acı gerçeği sonradan öğrendi.Devamını oku...

Şehitlerimize hakaret eden genç kız gözaltına alındı.Devamını oku...

Ankara Valiliği ekmek zammını iptal etti.Devamını oku...

Dünya

Bitlis'teki 11 şehit için dünyadan taziye mesajları geldi. Devamını oku...

Papa ilk kez Irak'a gidiyor! Konuşmasına 'Selamınaleyküm' diyerek başladı. Devamını oku...

SpaceX roketi Starship SN10 başarıyla iniş yapmasının ardından patladı.Devamını oku...

Magazin

Sıla Gençoğlu hakkında yaklaşık 4 yıl önce Demokrasi ve Şehitler Mitingi için söylediği sözler üzerine küfür ettiği iddiasıyla "hakaret" suçundan 8 bin 500 TL adli para cezasına çarptırılan şarkıcı Davut Güloğlu'nun yargılamanın yenilenmesi talebiyle yaptığı başvuru mahkemece reddedildi. - Devamını oku...

Ankara Şehir Hastanesi’nde yaklaşık 4 aydır tedavi gören şarkıcı Hakan Taşıyan’a (48) karaciğer nakli yapıldı. Sağlık durumu iyi olan Taşıyan’a, bir kaç gün içinde kız kardeşinin böbreğinin nakledileceği belirtildi. - Devamını oku...

Son dönemde değişimi ile dikkatleri üzerine çeken şarkıcı Tuğba Altıntop, temizleme çubuğunu kulağında unuttu. Altıntop'un, yarı yarıya duyma kaybı yaşadığı öğrenildi. İşte son durumu... - Devamını oku...

Şarkıcı İdo Tatlıses ile evlilik hazırlığında olan Yasemin Şefkatli, 2. kez evliliği erteledi. Zorlu AVM'de görüntülenen çift, evlilik kararları hakkında konuştu. - Devamını oku...

Yakınları, Deniz Seki ile İrfan Özçelik’ten nikah davetiyesi bekliyordu, ayrılık haberleri geldi. - Devamını oku...

Spor

Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! Fenerbahçe sürprizi... Devamını oku...

Emre Belözoğlu patladı! Daum'a sert sözler...Devamını oku...

Mustafa Muhammed'in cezası belli oldu. Devamını oku...