Akşam Postası | 5 Mayıs 2020
Türkiye ve dünya gündeminde neler olduğunu özetledik. İşte bir bakışta bugün...
05 Mayıs 2020, Salı 17:16 Son Güncelleme:
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Gündem
Erdoğan'dan normalleşme adımlarıyla ilgili uyarı: Kurallara uyulmazsa tedbirleri yeniden gözden geçiririz. Devamını oku...
CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova AVM ve kuaförlerin yeni mesai saatleri hakkında bilgi verdi.Devamını oku...
Yükseköğretim Kurumu, üniversitelerde normalleşmenin ilk adımının 15 Haziran itibarıyla başlayacağını açıkladı.Devamını oku...
Turizmde normalleşme planı hazır! İşte önemli kurallar.Devamını oku...
Emekli olunca ne kadar aylık alırım? Aylığın azalmasını engellemek mümkün mü?Devamını oku...
Kırıkkale'de sıfıra düşen vaka sayısında 1 günde büyük artış yaşandı. Devamını oku...
Dünya
Karantinada sıkılan adam evinin altında 120 yıllık tünel keşfetti. Devamını oku...
Rus lider Putin'den Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a madalya. Devamını oku...
Çin'de hayvan eti pazarları kaldığı yerden devam ediyor.Devamını oku...
Almanya'dan ikinci dalga uyarısı: Geleceğinden eminiz.Devamını oku...
ABD, iddialarını güçlendirecek kanıtları DSÖ'ye sunamadı. Devamını oku...
Spor
Ankaragücü bir futbolcusunda corona virüs çıktığını açıkladı. - Devamını oku...
Galatasaray, Başkan Mustafa Cengiz'in bir dizi operasyon geçireceğini açıkladı. - Devamını oku...
Beşiktaş'ta ülkelerinden fönen 5 futbolcu öğrenci yurdunda karantinaya alındı - Devamını oku...
Adana Demirspor'un sosyal mesafeye uymadığı antrenman fotoğrafı tepki çekti. - Devamını oku...
Günün iftar menüsü
Birbirinden lezzetli tariflerle günün iftar menüsü!
- Mercimek çorbası tarifi
- Patatesli top köfte tarifi
- Pesto soslu makarna tarifi
- Sütlaç tarifi