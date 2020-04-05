Akşam Postası | 5 Nisan 2020

Gündem

Corona virüs tedavisinde en etkili ilaç Türkiye'de üretilmeye başlandı. 70 bin kutu Sağlık Bakanlığı'na teslim edildi. Devamını oku...

İstanbul Bebek sahilinde corona virüs tedbirleri kapsamında yasağa uymayarak yürüyüşe çıkan genç kız "Evde canım sıkılıyor, bizi nereye kadar tutacaklar" demişti. Genç kıza sözleri pahalıya patladı. Devamını oku...

18-20 yaş aralığındaki gençlerin sokağa çıkma yasağıyla ilgili istisnalar belli oldu.Devamını oku...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, il sağlık müdürlerine seslenerek "Bu dönemde temas içindekileri izole edemezsek, kontrol altına alma şansımız olmaz" dedi.Devamını oku...

Türkiye’de, corona virüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 30 büyükşehre ve Zonguldak’a giriş çıkışlar yasaklandı. Ordu’nun Şenbolluk ile Samsun’un Ambartepe Mahallelerinde bu yasak işlemiyor. İşte sebebi...Devamını oku...

Dünya

Bilim insanları dünyaya yayılan ve 64 binden fazla insanın ölümüne neden olan corona virüsünün zayıf noktasını bulduklarını duyurdu. Devamını oku...

Corona virüsün çıkış noktası olan Çin'de, köpek eti satan bir restoran sahibinin açıklamaları tüm dünyada gündem yarattı.Devamını oku...

ABD'deki corona virüs salgını hızla yayılırken bir hastanenin içinden çekilen fotoğraf şok etkisi yarattı. Ancak asıl korkunç karelerin geldiği ülkede, koruyucu kıyafet giymiş görevlilerin cesetleri sokaklardan paletlerle taşıdığı görüntülendi.Devamını oku...

Güney Carolina'nın, Myrtle sahilinde bir timsah, insanların sosyal izolasyonda olmasını fırsat bilerek kasabada gezintiye çıktı.Devamını oku...





Magazin

Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından Ahu Tuğba, uzun süredir hayatını Amerika'nın Miami kentinde sürdürüyor. Corana virüs salgının yaşandığı şu günlerde yaşadıklarını anlatan Tuğba, çarpıcı açıklamalar yaptı. Devamını Oku...

Dünyaca ünlü şarkıcı Selena Gomez karantina günlerinde sosyal medyada yaptığı canlı yayınla kendisine bipolar bozukluk teşhisi koyulduğunu açıkladı. Devamını oku...

Bir süre önce 3,5 yıllık ilişkilerini noktalayan Yağmur Tanrısevsin ile Oğuzhan Koç'un dün barıştıkları iddia edilmişti. Tanrısevsin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile çıkan haberleri yalanladı. Devamını oku...

Spor

Aydın Yılmaz: O golleri kaçırmasam Kadıköy efsanesi olmayacaktı. - Devamını Oku...

Floyd Mayweather'in son 1 ayda önce 3 çocuğunun annesi Josie'yi ve amcası Roger'ı kaybetmişti. Şimdi de kızı bıçaklı saldırı nedeniyle gözaltına alındı. - Devamını Oku...

Paraguay'da sahte pasaport nedeniyle hapis yatmaya devam eden Ronaldinho, Barcelona'da eski oda arkadaşı ve takım kaptanı olan efsane futbolcu Carles Puyol'la konuştu. Puyol, eski dostunu arayarak durumuyla ilgili bilgi aldı. - Devamını Oku...





Günün menüsü

"Bugün ne pişirsem" diyenlere günün menüsü!

Tarhana çorbası

Karnıyarık

Pirinç pilavı

Kadayıf sarma tatlısı

Günün podcast'i