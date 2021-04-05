Akşam Postası | 5 Nisan 2021
Akşam Postası yine kapını çalıyor! MEB, LGS başvuru ve uygulama kılavuzunu yayımladı. Sosyal medyayı ayağa kaldıran Alihan Şimşek gözaltına alındı. Ünlü iş adamı Oğuzhan Sarıoğlu evinde ölü bulundu. Daha fazlası için Akşam Postası.
05 Nisan 2021, Pazartesi 15:37 Son Güncelleme:
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- Koronavirüs artık 1 dakikada bulaşıyor! Uzmanlardan uyarı: Korunmak için bunu yapın. Devamını oku...
- MEB, LGS başvuru ve uygulama kılavuzunu yayımladı. Devamını oku...
- Sosyal medyayı ayağa kaldıran Alihan Şimşek gözaltına alındı! Alihan Şimşek kimdir?Devamını oku...
- Ünlü iş adamı Oğuzhan Sarıoğlu evinde ölü bulundu.Devamını oku...
- Dubai'de gökdelende çıplak poz veren bir grup kadına gözaltı. Devamını oku...
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- Pandemiyle mücadele eden bir yoğun bakım hemşiresi bir yıl arayla çekilen iki fotoğrafını paylaştı. Koronavirüsün etkisini gözler önüne serdi. Devamını oku...
- Küçük yaşta yıldızı parlayan ve 2013 yılında yayınlanan 'Küçük Gelin' dizisiyle şöhreti yakalayan Çağla Şimşek, ekranlara geri döndü. 'Kardeşlerim' dizisinin kadrosuna katılan Şimşek'in yıllar içindeki değişimi sosyal medyada gündem oldu.haber-fotograf-2316584" target="_blank"> Devamını oku...
- Bir dönemin sevilen dizisi Hayat Bilgisi'nde canlandırdığı 'Pikaçu Kerem' rolüyle hafızalara kazınan Kerem Kupacı'nın Türkiye'den ayrılıp yurt dışına yerleştiği öğrenildi. Devamını oku...
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Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!
- Domates çorbası
- PATLICAN KEBABI
- MEVSİM SALATA
- KADAYIF BURMA
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