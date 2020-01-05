Akşam Postası | 5 Ocak 2020

Gündem

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ''Trablus'taki Kara Harp Okulu'na yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz'' denildi. Devamını oku...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin öldürülmesi konusunu görüştü. Devamını oku...

Bursa'da doğum sonrası mesaiye yeniden başladığı iş yerinde işverene çalışma şartlarındaki aksaklıkları ifade ettiği bir dilekçe veren kadın işçi, tazminatsız kapı önüne konuldu. Mağdur kadın işçiye müjdeli haber ise Yargıtay'dan geldi. Devamını oku...

Antalya'nın Alanya ilçesindeki eve ihbar üzerine giden jandarma ve sağlık ekipleri, kadın doktor ve Alman uyruklu bir erkeğin cansız bedenini buldu. Ölen doktorun başına darbe aldığı, Alman uyruklu şahsın ise evde asılı halde bulunduğu bildirildi. Devamını oku...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, Adana, Mersin ve Balıkesir için kuvvetli sağanak yağış ve rüzgar uyarısı yaptı. Devamını oku...

İstanbul'da Avcılar Belediyesi'nde trans birey Niler Albayrak şoför olarak işe alındı. Albayrak, “Transların seks işçiliğine mahkûm edilemeyeceğini göstermiş oldum” dedi. Devamını oku...





Dünya

İran'da, Kasım Süleymani için düzenlenen cenaze törenine katılan yüz binlerce kişi "ABD'ye ölüm" şeklinde sloganlar atarak intikam çağrısı yaptı. Devamını oku...

ABD Başkanı Donald Trump, "ABD askeri ekipman için daha yeni 2 trilyon dolar harcadı. Dünyada en büyük ve en iyiyiz. İran, bir Amerikan üssüne veya herhangi bir Amerikalıya saldırırsa yepyeni, güzel ekipmanlardan bazılarını onlara göndeririz, hiç tereddüt etmeden" dedi. Devamını oku...

İran Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cahromi, General Kasım Süleymani'nin öldürülmesi talimatını veren ABD Başkanı Trump için "Trump takım elbiseli bir teröristtir." dedi. Devamını oku...

Eylül ayından bu yana yangınlar ile boğuşan Avustralya'da can kaybı 23'e çıktı. Artan yangınlar hayatı olumsuz yönde etkilediği için kıtada hükümet üç bin askeri daha sahaya sürüyor, artan hava sıcaklıkları nedeniyle önümüzdeki 24 saat çok riskli. Devamını oku...





Spor

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