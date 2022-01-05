Akşam Postası | 5 Ocak 2022

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüştü. Devamını oku...

Haftalık koronavirüs vaka haritası... Sağlık Bakanı Koca duyurdu. İşte zirvedeki ilimiz. Devamını oku...

Okullar kapatılacak mı? MEB'den yüz yüze eğitimle ilgili karar! Devamını oku...

Milli Piyango özel yılbaşı çekilişinde 30 milyon TL ikramiye kazanan talihli çekini teslim aldı. Devamını oku...

Marketlerde zorunlu oldu! Bakan duyurdu: Plastik poşet ücreti...Devamını oku...

Brezilya’da geçen sene de iptal edilen Rio Karnavalı bu sene de Covid-19 nedeniyle gerçekleşmeyecek. Devamını oku...

Kazakistan'daki Türk vatandaşlarına 'uzak durun' çağrısı! Devamını oku...

ABD'de Chicago Devlet Okulu Yetkilileri, artan vaka sayıları sebebiyle okulların kapatılarak uzaktan eğitime geçildiğini açıkladı. Devamını oku...

Hayvanat bahçesinde dehşet anları! Kaplan çalışanlara saldırdı. Devamını oku...

2018 senesinde hayatını Can Bonomo ile birleştiren Öykü Karayel mutlu bir evlilik sürüyor. Son olarak ‘Kaderimin Oyunu’ isimli dizide boy gösteren Öykü Karayel’den üzücü haber geldi. - Devamını oku...

Bir süredir birliktelik yaşayan Kerem Bürsin ve Hande Erçel, sosyal medya sayfalarından paylaştıklarını fotoğraflarla mutluluklarını sevenlerinin beğenisine sunuyor. Kerem Bürsin Hande Erçel ile ilişkisi hakkında çıkan iddialar üzerine açıklama yaptı. - Devamını oku...

Kuntay Tarık Evren ile 2019 yılında evlenen ve 3 ay önce hamile olduğunu duyuran Fulya Zenginer şimdi de bebeğinin ismini müjdeledi. - Devamını oku...

Çavo olarak da tanınan 'Uzi' lakaplı rapçi Utku Yalçınkaya ile Aleyna Tilki, yeni bir aşka yelken açtı. Aleyna Tilki, aşkın ilk karesini de sosyal medya hesabından herkesle paylaştı. - Devamını oku...

Rafet El Roman'ın eski eşi Tuğba Altıntop, bir süredir müzikle ilgileniyor. Uzun bir aradan sonra hayranlarını karşına çıkan Altıntop, değişimiyle sosyal medyaya damgasını vurdu. - Devamını oku...





Edin Visca resmen Trabzonspor'da! Ahmet Ağaoğlu'dan Visca'ya teşekkür - Devamını oku...

Süper Kupa'ya çok düşük ilgi! Biletleri ücretsiz yaptılar ama... - Devamını oku...

Eski Gaziantep FK oyuncusu Oussou 32 yaşında hayatını kaybetti - Devamını oku...

Emre Belözoğlu özel rahatsızlığı sebebiyle Alanyaspor maçında takımının başında olamayacak. - Devamını oku...