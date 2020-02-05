Akşam Postası | 5 Şubat 2020

Günün şarkısı





Gündem

Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde üzerine çığ düşen minibüste olduğu değerlendirilen 2 kişiyi arama çalışmaları devam ederken bölgeye ikinci çığ düştü. AFAD, faciada 26 kişinin hayatını kaybettiğini, 53 kişinin ise yaralandığını duyurdu. Devamını oku...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk bayrağını yırtan Yunan Milletvekili Ioannis ile ilgili, "Çok ciddi bir edepsizlik, ahlaksızlık yapmıştır. Onu sadece şahsına ait bir ahlaksızlık olarak görüyorum." ifadelerini kullandı.Devamını oku...

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sadece yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektriği tüketmek isteyen kullanıcıların faydalanacağı tarife çalışmaları yapıldığını açıkladı.Devamını oku...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak deprem bölgesi Elazığ'da önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak bölge esnafına faizsiz kredi imkanı tanınacağını duyurdu.Devamını oku...





Dünya

Japonya'nın başkenti Tokyo yakınındaki Yokohama Limanı'nında daha önce gemide seyahat eden bir yolcuda korona virüsüne rastlanmasının ardından karantinaya alınan gemide 10 kişide korona virüsü tespit edildi. Devamını oku...

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Trump'ın açıkladığı sözde Ortadoğu Barış Planı ile ilgili, "Yüzyılın anlaşması, Trump'tan önce ölecek" dedi. Devamını oku...

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı tedirgin eden koronavirüsten ölenlerin sayısı 491'e, virüs teşhisi koyulanların sayısı 24 bin 324’e yükseldi. Devamını oku...





Spor

Kadro dışı kalan Yuto Nagatomo, oynamadan para almayı reddetti. - Devamını oku...

Daha önce rakiplerine jiletle zarar verdiği iddia edilen Mansur Çalar, yine PFDK'ya sevk edildi. Bu kez sebep, tırnakla saldırmak. - Devamını oku...

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında, deplasmanda TFF 2. Lig ekibi GMG Kırklarelispor'u 3-0 yendi. - Devamını oku...

Kasımpaşa, sezon sonuna kadar Fuat Çapa ile anlaştı. - Devamını oku...





Magazin

Mahkeme, alkollü araç kullanırken yakalanan Gökçe Özyol’a 500 TL adli para cezası verecekti. Ancak oyuncunun geçmişte de eşini darp ettiği ortaya çıktı. Mahkeme, bunun üzerine oyuncunun eski cezasını da çekmesine karar verdi. Gökçe Özyol 1 yıl 7 ay hapis cezası aldı. - Devamını oku...

Galatasaray'da top koşturan futbolcu Şener Özbayraklı ile oyuncu Şilan Makal evlilik yolunda ilk adımı attı. Aile arasında gerçekleşen bir törenle nişanlanan çift bu kareyi kalp emojisi ile sosyal medya yayınladı. - Devamını oku...

Arsenal’in yıldız futbolcusu Mesut Özil, Londra’daki bıçaklı saldırı sonrası güvenlik önlemlerini arttırdı. Ünlü futbolcu, eşi Amine Gülşe’nin güvenliği için 3 milyon 250 bin liraya satın aldığı cipi zırhla kaplattı. - Devamını oku...





Günün köşe yazısı

Terk eden sevgiliyle arkadaş kalınır mı? - Mehmet Coşkundeniz yazdı... Devamını oku...





Günün iyi haberi

Kadro dışı kalan Yuto Nagatomo, oynamadan para almayı reddetti. - Devamını oku...





Günün podcast'i



