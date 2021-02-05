Akşam Postası | 5 Şubat 2021
Akşam Postası yine kapını çalıyor! 8'inci kattan düşen Ayşe hayatını kaybetti, erkek arkadaşı gözaltına alındı. Göbeklitepe yakınlarında gizemli metal blok ekipleri harekete geçirdi. İstanbul'da Esenyurt kalabalık nüfusu ile 57 ili geride bıraktı. Fenerbahçe Galatasaray derbisini Cüneyt Çakır yönetecek. Daha fazlası için Akşam Postası.
05 Şubat 2021, Cuma 18:00 Son Güncelleme:
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Gündem
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Magazin
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Spor
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