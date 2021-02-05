Akşam Postası | 5 Şubat 2021

Yaşlı çift biriktirdikleri 5 milyon 300 bin lirayı cami için bağışladı

Süt sağım merkezi ve döner paketleme fabrikasındaki tepki çeken görüntülere şimdi de fırın eklendi

Alişan, oyuncu eşi Buse Varol ile birlikte çekildiği bir fotoğrafı yayınladı. İkinci kez baba olmaya hazırlanan Alişan, heyecanını takipçileriyle paylaştı. - Devamını oku...

Hadise ve Kaan Yıldırım hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Geçen günlerde ilişkilerine sürpriz bir şekilde nokta koyan çift, 5 gün sonra dayanamayıp barışmıştı. Hadise ve Kaan Yıldırım, iddia göre şimdi de pandemi sonrası evlenme kararı aldı. - Devamını oku...

Arda Turan ile Berkay kavgasında Burak Yılmaz tanık olarak dinlenecek. - Devamını oku...

Kanal D ekranlarında her çarşamba akşamı izleyenleri ekrana bağlayan reyting rekortmeni Sadakatsiz dizisi ile ilgili bir iddia gündeme geldi. Dizide 'Derin' karakterini canlandıran Melis Sezen'in senaryo gereği dizide ölerek ayrılacağı söyleniyor. - Devamını oku...