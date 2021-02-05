Türkiye Akşam Postası | 5 Şubat 2021

Akşam Postası | 5 Şubat 2021

Türkiye

Akşam Postası | 5 Şubat 2021

Akşam Postası yine kapını çalıyor! 8'inci kattan düşen Ayşe hayatını kaybetti, erkek arkadaşı gözaltına alındı. Göbeklitepe yakınlarında gizemli metal blok ekipleri harekete geçirdi. İstanbul'da Esenyurt kalabalık nüfusu ile 57 ili geride bıraktı. Fenerbahçe Galatasaray derbisini Cüneyt Çakır yönetecek. Daha fazlası için Akşam Postası.

05 Şubat 2021, Cuma 18:00 Son Güncelleme:
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Spor

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Günün menüsü

Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!

  • Terbiyeli sebze çorbası
  • Kirde kebabı
  • Pirinç pilavı
  • Kireçte kabak tatlısı

Tarifler için tıklayın

Günün testi

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SIRADAKİ HABER 8'inci kattan düşen Ayşe hayatını kaybetti, erkek arkadaşı gözaltına alındı