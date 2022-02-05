Akşam Postası | 5 Şubat 2022

Koronavirüse yakalanan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşine geçmiş olsun mesajları -Devamını oku...

MHP lideri Devlet Bahçeli'den seçim açıklaması -Devamını oku...

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan koronavirüse yakalandı -Devamını oku...

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Afganistan'da 5.7 büyüklüğünde deprem -Devamını oku...

Deniz yüzeyi 100 binden fazla ölü balıkla kaplandı -Devamını oku...

Mihriban Hurmacı, geçen yıl boşanmaktan vazgeçtiği futbolcu eşi Özer Hurmacı tarafından darp edildiğini açıkladı. Yaşadığı korku dolu anları anlatan Hurmacı, "İlk şiddet 2 sene önce başladı, bu hale geldik. Çocuklarım Özer’in kanlı yüzümü tekmelerken gördüler. Babalarının bacaklarına sarıldılar, Özer hiçbir şekilde çocukları dinlemedi. Daha önce de aldatılma nedeniyle tartışma yaşamıştık ve boşanma aşamasına gelmiştik" diye konuştu. Özer Hurmacı ise avukatı aracıyla iddiaları yalanladı. İşte olayın ayrıntıları... - Devamını oku...

Bir süredir şirket borçları sebebiyle sıkıntılı günler yaşadığı iddia edilen iş insanı Mehmet Dinçerler, kendi borcunun olmadığını, kefil olduğunu söylemişti. Ancak Dinçerler’in amcasının avukatı Hicran Akkaya Şenoğlu, Dinçerler’in borçlu olduğunu söyledi. "En son aşamada yüzüğe el konulabilir. Şirketin hisseleri Mehmet’e gönderildi. Ödenmeyen borç Mehmet’in borcu" dedi. İşte detaylar... - Devamını oku...

Sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla dikkatleri üzerine çeken popçu Aleyna Tilki, siyah büstiyeri ile yeni bir karesini paylaştı. İnce beliyle dikkat çeken Tilki'nin fotoğrafa photoshop yorumları yapıldı. Tilki, iddialara yanıt verdi. Takipçileri, "İzlerken utandık" yorumları yaptı. - Devamını oku...

Ebru Şahin, bir dergiye röportaj verdi. NBA takımlarından Cleveland’da oynayan Cedi Osman ile ilişkisini anlattı... - Devamını oku...

Lykogiannis transferi bitiyor! Fenerbahçe'den 2.5 yıllık imza -Devamını oku...

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