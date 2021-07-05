Akşam Postası | 5 Temmuz 2021

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Açılışını yapacağımız projeyle Ankara'nın 2050 yılına kadar su ihtiyacını karşılıyoruz' dedi. Erdoğan ayrıca, 26 adet olan yeraltı barajı sayısını da 150'ye yükselteceklerini duyurdu. Devamını oku...

Meteoroloji uzmanı uyardı! Çok kuvvetli sağanak geliyor! ‘Böylesi nadir görülür…’Devamını oku...

Tosuncuk suikast planı hazırlamış! En yakınındaki isimden şok ifadeler. Devamını oku...

Emekli ve memurun temmuz zammı belli oldu! İşte kuruşu kuruşuna maaşlar...Devamını oku...

MEB duyurdu: Okul kayıtları e-Okul sistemi üzerinden yapıldı. Devamını oku...

Bakan Çavuşoğlu: Başkonsolos Mehmet Ferhan Yorulmaz hayatını kaybetti. Devamını oku...

Hollanda, iki doz aşı olanlar için seyahat yasağını kaldırdı. Devamını oku...

Aşı randevusu alan ancak iptal etmeyip randevuya gitmeyenler için ortaya atılan 'para cezası verilsin' talebi, Alman hükümeti tarafından reddedildi. Devamını oku...

BioNTech aşısı Delta varyantına karşı etkili mi? Sonuçlar açıklandı. Devamını oku...

Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel kızının menajerliğini de yapıyordu. Öztel işleri büyüttü ve genç şarkıcı Mekin ile çalışmaya başladı. Devamını oku...

Aşklarıyla gündeme bomba gibi düşen Gökhan Alkan ve Nesrin Cavadzade'nin ayrıldığı konuşuluyordu. Ancak bu büyük aşk cephesinde bugün bomba gibi gelişmeler yaşandı. Devamını oku...

ABD’li şarkıcı Selena Gomez (28), arkadaşının kurduğu plaj giyim markası La’Mariette için koleksiyon hazırlayıp poz verdi. Fotoğraflar üzerinde oynanmadığını da çekim aralarında çektiği ayna selfie’leriyle kanıtladı. Devamını oku...

Lady Diana’nın ölmeden önce Hollywood yıldızı olmaya hazırlandığı ortaya çıktı. Buna göre gençlik yıllarına kadar bale yapan Diana sahneleri seviyordu. Devamını oku...

'MasterChef Türkiye 2021'in 4 Temmuz Pazar akşamı yayınlanan bölümünde; 18 yaşındaki İlayda Çankırı, salçalı bulgurlu köfte yaptı. Genç yarışmacı, üç 'hayır' oyuyla elense de Şef Mehmet Yalçınkaya, İlayda Çankırı'ya dikkat çeken bir teklif yaptı. Devamını oku...

Fenerbahçe'de 2015-2016 sezonunda takımın başında olan Vitor Pereira, o dönem Caner Erkin ve Robin van Persie ile sorun yaşamıştı. Caner Erkin'i kadro dışı bırakan Pereira, yıllar sonra küslüğü bitirdi. Fenerbahçe'de ikilinin sarmaş dolaş pozu geldi. - Devamını oku...

Palmeiras'ın Portekizli hocası Abel Ferreira, Fenerbahçe'yi reddettiğini açıkladı. Ferreira, Palmeiras ile Libertadores şampiyonu olmuştu. - Devamını oku...

Alman yıldız Lukas Podolski futbolu bıraktı ve farklı bir sektöre yöneldi. Podolski bundan böyle ülkesinin televizyon kanallarından RTL'de yayınlanan yetenek yarışmasında jüri üyeliği yapacak. - Devamını oku...

Basketbol Milli Takımı'nın yıldızı Cedi Osman, sosyal medya hesaplarını kapattı. Ağır Yunanistan yenilgisi sonrası bu kararı alan Cedi, maç sonunda da 'Hakkınızı helal edin' demişti. - Devamını oku...