Akşam Postası | 6 Ağustos 2020
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06 Ağustos 2020, Perşembe 17:50 Son Güncelleme:
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Gündem
- Merkez Bankası'ndan altın ve döviz açıklaması. -Devamın oku...
- Rize'de düğünler için saat kısıtlaması talebi. -Devamını oku...
- 'Altında yeni rekor gelecek mi?' Uzmanlar açıkladı. -Devamını oku...
- Bakan Koca'dan hastanelerin doluluk oranı iddialarına açıklama. -Devamını oku...
- Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşünü bildirmişti, o bölüm tercih kılavuzundan çıkarıldı. -Devamını oku...
- Süleyman Soylu'dan sokağa çıkma yasağı açıklaması. -Devamını oku...
- Bakan Selçuk, 'Okullar açılmalı mı?' sorusunda yanıt verdi. -Devamını oku...
- Muharrem İnce'nin ofis adresi belli oldu. -Devamını oku...
Magazin
- 'Bizimkiler'in 'Cemil'i Uğurtan Sayıner hastaneye kaldırıldı! -Devamını oku...
- Gökhan Çıra: Selin Ciğerci'ye bir şey olursa kendimi öldürürüm.- Devamını oku...
- Murat Övüç küfür ettiği Yeşim Salkım'dan özür diledi. - Devamını oku...
- Kırgın Çiçekler dizisinin Songül'ü Gökçe Akyıldız'ın, 3 yıl öncesi nikah masasına oturduğu Mustafa Özyurt ile boşandığı iddiaları konuşuluyor. - Devamını oku...
- Spor
- Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe'de. - Devamını oku...
- Caner Erkin, yeniden sarı lacivertli formayı giyecek. -Devamını oku...
- Muriç'e gelen 15 milyon euroluk teklifi kabul etmediler. -Devamını oku...
Eğlence
- 10 parmağında 10 marifet: Bella Hadid - Devamını oku...
- Kadın-erkek ilişkilerine odaklanan 10 dizi- Devamını oku...
- Diyetteyken dışarıda sağlıklı beslenmenin 10 yolu- Devamını oku...
Günün menüsü
Birbirinden lezzetli tarifler günün menüsünde!
- Tutmaç çorbası
- Kıbrıs köftesi
- Bademli pilav
- Cevizpare tatlısı
Günün menüsü tarifleri için tıklayın.
Günün videosu
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