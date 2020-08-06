Türkiye Akşam Postası | 6 Ağustos 2020

Akşam Postası | 6 Ağustos 2020

Türkiye

Akşam Postası | 6 Ağustos 2020

Günün özetini ve önemli gelişmeleri Akşam Postası'ndan öğrenebilirsin. Gelişmeleri kaçırmaman için Akşam Postası her akşam burada.

06 Ağustos 2020, Perşembe 17:50 Son Güncelleme:
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Eğlence

Günün menüsü

Birbirinden lezzetli tarifler günün menüsünde!

  • Tutmaç çorbası
  • Kıbrıs köftesi
  • Bademli pilav
  • Cevizpare tatlısı 

Günün menüsü tarifleri için tıklayın.

Günün videosu

Filler ile basket videosu

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