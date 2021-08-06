Akşam Postası | 6 Ağustos 2021

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Görevli olmayan yangın mahalline giremeyecek -Devamını oku...

SGK prim borçları ertelendi! 4 ay boyunca... -Devamını oku...

Yıllık izinle ilgili flaş cumartesi günü kararı! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor -Devamını oku...

Risk haritasında 'kırmızı' alarm! 54 ilde vaka sayısı... -Devamını oku...

Erkek arkadaşının evinden başında vurulmuş halde bulundu! Sude'nin sır ölümü -Devamını oku...

Ümitcan Uygun'un ifadesi ortaya çıktı! Esra Hankulu'nun şüpheli ölümü -Devamını oku...

Onur Alp Eker'in ölümünde önemli gelişme! Ailesi otopsi raporundaki çarpıcı ayrıntıyı açıkladı -Devamını oku...

Yeni Milli Eğitim Bakanı Özer'den ilk açıklama: Artık okulları kapalı tutma gibi bir lüksümüz yoktur -Devamını oku...

Salgında yeni umut! Yüzde 70'e kadar... -Devamını oku...

TRT Ankara Radyosu'nda uzun yıllar koro şefi ve kanun sanatçısı olarak görev yapan Gültekin Aydoğdu 85 yaşında hayatını kaybetti. - Devamını oku...

“Aşkın Tarifi” dizisinin Şebnem’i İdil Sivritepe, Hürriyet'ten Behlül Aydın'a konuştu. Sivritepe, en şaşırtıcı tarafının yaşı olduğunu açıkladı. - Devamını oku...

Ülkemizde meydana gelen orman yangıları hayatı olumsuz bir şekilde etkiliyor. Vatandaşlar yangın bölgelerine yardımlar yapıyor. Marmaris'te oyuncu Leyla Bilginel, bazı vatandaşların kullanılmış eşya göndermesine sitem etti. - Devamını oku...

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde çıkan orman yangınları herkesi derinden etkiledi. Birçok kişi yardım için seferber oldu. Yangının çıktığı ilk günden beri Haluk Levent de elinden geleni yaptı. AHBAP Derneği'nin kurucusu olan Levent, son olarak Acun Ilıcalı'nın yangın bölgesine 5 milyon TL bağışladığını duyurdu. - Devamını oku...

Tülin Şahin'in eski eşi Pedro de Noronha, 1.5 yaşındaki kızına şiddet uygulamaktan gözaltına alındı iddiası - Devamını oku...

İş insanı Hakan Sabancı hakkında sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle verilen 1 aylık uzaklaştırma kararını ihlal edince 3 gün hapis yatan oyuncu Aygün Aydın'a yine cezaevi yolu göründü. - Devamını oku...

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Taha Akgül, Ali Sofuoğlu ve Merve Çoban bronz madalya kazandı. Türkiye böylece tarihinin 100. Olimpiyat madalyasına ulaştı. - Devamını oku...

Barcelona başkanı Joan Laporta, seçim vaadi olarak Lionel Messi'yi takımda tutacağını açıklamıştı. Messi'nin de desteklediği eski başkan, tekrar göreve gelmişti. Ancak Laporta, sözünü tutamadı ve Messi maddi yetersizlikler nedeniyle takımdan ayrılmak zorunda kaldı. Başkan, ayrılığın ardından ilk kez konuştu. - Devamını oku...

2021-2022 sezonunun şampiyonluk oranları açıklandı. Favori Fenerbahçe olarak dikkat çekerken sarı lacivertlilerin en yakın takipçileri sırasıyla Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor. - Devamını oku...



