Türkiye Akşam Postası | 6 Aralık 2020

Akşam Postası | 6 Aralık 2020

Türkiye

Akşam Postası | 6 Aralık 2020

Akşam Postası yine kapını çalıyor! İşte günün öne çıkan haberlerinden bazıları: Bakan Koca, neden Çin aşısı tercih edildiğini anlattı. Konut kredisinde faiz oranları değişti. 2022 Dünya Kupası için Avrupa elemeleri kurası yarın çekilecek. İşte muhtemel rakipler. Devamı için Akşam Postası!

06 Aralık 2020, Pazar 18:06 Son Güncelleme:
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Dünya

  • ABD’li 40 diplomatın fenalaştığı gizemli rahatsızlığın sebebi bulundu. Devamını oku...
  •  İstanbul’da gözaltına alınan Rus gazeteciler için Rusya'dan açıklama. Devamını oku...
  • Fransa'da tartışmalı yasa tasarısına protestolar sürüyor. Devamını oku...

Magazin

  • Ünlü şarkıcı Shakira, Black Eyed Peas'in 'Girl Like Me' adlı şarkısı için çekilen klip için 1980’li yıllara geri döndü. 43 yaşındaki şarkıcının kıyafetleri sosyal medyada gündem oldu. Devamını oku...
  • Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Bahar Candan'ın dudaklarındaki değişiklik dikkat çekti. Candan'ın son hali takipçilerini ikiye böldü. Devamını oku...
  • Oyuncu Oktay Kaynarca, başrolünde yer aldığı 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinin setinde kadın çalışanlara saldıran zorbalar için, "Onlar profesyonel, biz onlarla başa çıkamayız" dedi. Devamını oku...

Spor

  • Lille'in Monaco'yu 2-1 yendiği maçta Yusuf Yazıcı'nın golünün asistini Burak Yılmaz yaptı.
  • Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard ilk galibiyetini aldı - Devamını oku...
  • 2022 Dünya Kupası için Avrupa elemeleri kurası yarın çekilecek. İşte muhtemel rakipler - Devamını oku...
  • 24 Kasım'da hastaneye yatırılan ve 3 gün sonra entübe edilen teknik direktör Yılmaz Vural'ın sağlık durumuyla ilgili haber var. 67 yaşındaki teknik adamın entübasyon işlemi bitirildi ve tedavisi devam ediyor. - Devamını oku...

Günün menüsü

Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!

  • Yarma çorbası
  • Pirzola
  • Sade bulgur pilavı
  • Prenses tatlısı 

Tarifler için tıklayın

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