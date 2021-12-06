Akşam Postası | 6 Aralık 2021

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar! Katar ile anlaşmalar, asgari ücret, stokçuluk...Devamını oku...

Memur ve memur emeklilerinde müjde! Bakanlık duyurdu: 3600 ek gösterge...Devamını oku...

İstanbul'daki koku depremin habercisi mi? Naci Görür'den yanıt. Devamını oku...

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Asgari ücrette kritik gün yarın! 'Asgari ücrette beklenti yükseldi' Devamını oku...

Araba satışında yeni dönem! Sıfır otomobil alacaklar dikkat! Yeminli sözleşme yapılacak. Devamını oku...

Omicron varyantının belirtileri neler? Omicron'un koronavirüs belirtilerinden farkı... Devamını oku...

Fransa'da aşırı sağcı cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour, düzenlediği ilk mitinginde saldırıya uğradı. Devamını oku...

Rusya'da Omicron krizi! İlk vaka tespit edildi...Devamını oku...

Suriye'de YPG terör örgütüne destek için bulunan ABD askerleri ellerinde silahlarla Türkiye sınırına 5 kilometre mesafede görüntülendi. ABD özel kuvvetleri askerleri 1 Aralık tarihinden beri bu bölgede bulunuyor.Devamını oku...

2021 senesinin nisan ayında koronavirüse yakalanarak sevenlerini üzen Gonca Vuslateri, şu sıralar yeni projelerle gündeme geliyor. Gonca Vuslateri, son olarak karavanda yaptığı dansla adından söz ettirdi. Gonda Vuslateri’nin bu paylaşımı sosyal medyada çokça paylaşım aldı. - Devamını oku

TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor, 2022'de All Star konseptinde olacak. Milyonları ekranlara kilitleyen yarışmanın bazı yarışmacıları ifşa oldu. Aleyna Kalayacıoğlu'nun hayranları listeye isyan etti. - Devamını oku

Alişan ve Buse Varol, hakkında şoke eden bir iddia ortaya atıldı 2018 senesinde Buse Varol ile evlenen Alişan’ın eşi Buse Varol’dan ayrılacağı iddia edildi. Çıkan bu iddiaların ardından Buse Varol sosyal medya sayfasından bir gönderi paylaşarak dedikodulara cevap verdi. - Devamını oku

Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz isimli dizide Derin karakterine hayat veren Melis Sezen, dizide gösterdiği performansla gözleri üzerine çekiyor. Melis Sezen, dün akşam gerçekleşen 47. Altın Kelebek Ödülleri Töreni'ne yaptığı açıklama ve tercih ettiği cesur elbiseyle damga vurdu. - Devamını oku

Beşiktaş'ta Pjanic şoku: Dortmund maçında yok - Devamını oku...

FIBA EuroBasket 2022’nin programı belli oldu - Devamını oku...

Altınordu'nun yeni yıldız adayı Enis Destan kadro dışı bırakıldı. - Devamını oku...