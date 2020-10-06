Akşam Postası | 6 Ekim 2020

Corona virüs insan derisinde kaç saat kalabilir? İşte cevabı. Devamını oku...

Gök bilimciler, Güneş Sistemi dışında potansiyel olarak süper yaşanabilir 24 gezegen tespit etti. Yaşam için elverişli koşullara sahip bu gezegenler, Dünya'dan en az 100 ışık yılı uzaklıkta yer alıyor. - Devamını oku...

Facebook, Türkiye’de temsilci bulundurmayacak: Yeni sosyal medya düzenlemesi ile birlikte Facebook, Instagram, Twitter, YouTube gibi kullanıcı sayısı 1 milyonu geçmiş olan sosyal ağların Türkiye’deki faaliyetlerini sürdürebilmeleri için en az bir temsilci bulundurması zorunluluğu getirildi. Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Yaman Akdeniz, Facebook ve ona bağlı Instagram’ın Türkiye’de temsilci bulundurmamaya karar verdiğini açıkladı. - Devamını oku...

İngiltere'deki Londra Kraliyet Koleji araştırmacıları "doğada dengede duran" kayaları kullanarak yeni bir deprem tahmin yöntemi geliştirdi. Kaliforniya'daki şeytan vadisindeki kayaoluşumlarını inceleyen bilim insanları, dengede duran bu kayaları bilgisayar ortamına aktardı. Araştırmacılar, simülasyonda kayaları farklı büyüklükteki depremlere maruz bıraktı. Kayaların ne kadar enerjiye maruz kalınca devrildiği hesaplandı. - Devamını oku...