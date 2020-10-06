Akşam Postası | 6 Ekim 2020
Akşam Postası'nda günün tüm önemli haberlerini bulabilirsin. Yoğunluktan ya da başka bir sebepten ötürü gündemden uzak kaldıysan, sana her şeyi 5 dakikada özetleyebiliriz. İşte Akşam Postası.
06 Ekim 2020, Salı 17:50 Son Güncelleme:
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Gündem
- Türkiye'ye silah ihracatını durdurmak isteyen Kanada'ya Dışişleri'nden tepki: Çifte standart. Devamını oku...
- Erdoğan'dan Macron'a sert sözler: Hadsizlik, edepsizlik. Devamını oku...
- Meteoroloji İstanbul'u uyardı: Perşembe ve Cuma dolu yağacak.Devamını oku...
- Emekliler dikkat! İşte ocak ayında alınacak zam miktarı.Devamını oku...
- Adıyaman'daki kitlesel bağışıklığın sebebi ne? Uzman isim sırrını açıkladı.Devamını oku...
- Ziya Selçuk yüz yüze eğitimle ilgili yeni kararları açıkladı.Devamını oku...
Dünya
- Corona virüs insan derisinde kaç saat kalabilir? İşte cevabı. Devamını oku...
- Gök bilimciler, Güneş Sistemi dışında potansiyel olarak süper yaşanabilir 24 gezegen tespit etti. Yaşam için elverişli koşullara sahip bu gezegenler, Dünya'dan en az 100 ışık yılı uzaklıkta yer alıyor. - Devamını oku...
- Facebook, Türkiye’de temsilci bulundurmayacak: Yeni sosyal medya düzenlemesi ile birlikte Facebook, Instagram, Twitter, YouTube gibi kullanıcı sayısı 1 milyonu geçmiş olan sosyal ağların Türkiye’deki faaliyetlerini sürdürebilmeleri için en az bir temsilci bulundurması zorunluluğu getirildi. Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Yaman Akdeniz, Facebook ve ona bağlı Instagram’ın Türkiye’de temsilci bulundurmamaya karar verdiğini açıkladı. - Devamını oku...
- İngiltere'deki Londra Kraliyet Koleji araştırmacıları "doğada dengede duran" kayaları kullanarak yeni bir deprem tahmin yöntemi geliştirdi. Kaliforniya'daki şeytan vadisindeki kayaoluşumlarını inceleyen bilim insanları, dengede duran bu kayaları bilgisayar ortamına aktardı. Araştırmacılar, simülasyonda kayaları farklı büyüklükteki depremlere maruz bıraktı. Kayaların ne kadar enerjiye maruz kalınca devrildiği hesaplandı. - Devamını oku...
- Instagram, taciz ve zorbalığa karşı yeni özelliğini duyurdu. - Devamını oku...
Magazin
- Özgü Namal'ın iki çocuğunun babası ve hayat arkadaşı Serdar Oral hayatını kaybetti Devamını oku...
- Şarkıcı Lerzan Mutlu’nun sunduğu programda babası Hüseyin Taşkın'la yüzleşen sosyal medya fenomeni Cansu Taşkın'ın açıklamaları gündem oldu. Devamını oku...
- Necati Şaşmaz'ın başı dertte! Eşi Nagehan Şaşmaz'ın ses kayıtlarını ve WhatsApp yazışmalarını illegal yollardan ele geçirip boşanma davasında delil olarak sunmakla suçlanan oyuncunun 12 yıla kadar hapsi isteniyor. Devamını oku...
- TV8'de yayınlanan MasterChef'in pazar günü yayınlanan bölümünde, tabağını bilerek sabote ettiği için elenen Duygu Acarsoy, sosyal medya hesabından yaptığı ilk paylaşımda "Kendimce büyük ve çok fazla nedenim var" diyerek akademik kariyerine geri döneceğini anlattı. Devamını oku...
- Yönetmen Can Evrenol: Çıplak'tan daha erotik bir film çekmek istiyorum. Devamını oku...
Spor
- Türkiye'de son günün öne çıkan transferleri hangileri? - Devamını oku...
- Galatasaray'dan Etebo ve Taylan Antalyalı için sakatlık açıklaması. - Devamını oku...
- Trabzonspor Djaniny Semedo'nun lisansını yetiştiremedi. Oyuncu için geçici lisans yöntemi kullanılabilir. - Devamını oku...
- Aziz Yıldırım attığı tokat nedeniyle maçlardan men ve para cezası aldı. - Devamını oku...
- 2011 yılından bu yana Başakşehir (o dönem İstanbul Büyükşehir Belediyespor) forması giyen 30 yaşındaki Edin Visca, 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı. - Devamını oku...
Günün menüsü
Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!
- Soğan çorbası
- Musakka
- Sade bulgur pilavı
- Güllaç
Günün videosu
Eski oyuncu yeni eğitmen Zeynep Tokuş'tan sınırları zorlayan hareket. Zeynep Tokuş yapması çok zor olan bir hareketi takipçileriyle paylaştı. Kaslı vücuduyla dikkat çeken Zeynep Tokuş adından söz ettiriyor.
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