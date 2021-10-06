Akşam Postası | 6 Ekim 2021

Erdoğan'dan Meral Akşener'in sözlerine yanıt: Hayali bir makama talip olmuş! -Devamını oku...

Büyükada'da İBB ve TÜGVA arasında tahliye gerginliği! -Devamını oku...

Sağlık Bakanlığı'ndan yeni evlenecek çiftlere ücretsiz SMA taraması! 81 ilde yapılacak -Devamını oku...

ÖTV gelişmesi heyecan yarattı! Yüzde 100 artar… -Devamını oku...

8 ve 12. sınıf öğrencilerinden sonra 7 ve 11. sınıf öğrencileri de ücretsiz verilen Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) kapsamına alındı. -Devamını oku...

Rusya'da tepki çeken görüntüler! Cinsel istismar, işkence... -Devamını oku...

Papa'dan skandal sonrası açıklama! Utanç duyuyorum -Devamını oku...

Büyücüye para kaptırdı, büyü bozulmayınca mahkemeye gitti! -Devamını oku...

Geçtiğimiz aylarda koronavirüs olan Burak Sergen, süreci çok ağır bir şekilde atlatmıştı. Entübe olan Burak Sergen bir süre yoğun bakım ünitesinde kaldıktan sonra normal odaya alınmış daha sonra taburcu olmuştu. Burak Sergen, şimdi ise 4 ay önce hayatını birleştirdiği eşi Nihan Ünsal’ın ihanetiyle sarsıldı. Burak Sergen’in yasak aşk yaşadı eşi Nihan Ünal’a ait görüntüler medyaya sızdı. Devamını oku...

Son olarak ‘Çukur’ dizisinde ‘Alico’ karakterine hayat veren Rıza Kocaoğlu önceki gece Cihangir’de objektiflere yansıdı. Hayranlarıyla bol bol fotoğraf çekinen Rıza Kocaoğlu, daha sonra masasında bulunan güzelle samimi anlar yaşadı. Rıza Kocaoğlu’nun o görüntüleri kameralara yansıdı. Devamını oku...

Bir dönemin popüler isimlerinden Pakize Suda, şu sıralar son günler geçiriyor. Pakize Suda’nın yeğeni Dilara Elagözlü, bugün TV8 ekranlarında yayınlanan magazin programına bağlanarak teyzesi Pakize Suda’nın son durumuyla alakalı şoke eden açıklamalarda bulundu. Devamını oku...

Abartılı lüks harcamaları, sahnedeki ve günlük hayattaki gösterişli kıyafetleriyle gündeme gelen Cardi B, Paris Moda Haftası'nın konukları arasındaydı. Doğumunun ardından yağ aldırdığı iddialarıyla gündeme gelen ünlü rapçinin ilginç giyim tarzından yine ödün vermediği görüldü. Devamını oku...

MasterChef Türkiye'nin 5 Ekim Salı akşamı yayınlanan yeni bölümünde ilk takım oyunu oynandı. Oyun öncesinde iki takımın yarışmacıları, düellodaki rakibini ve yapacağı mantı çeşidini belirlendi. Haftanın ilk takım oyununun oynandığı gecede; kaybeden kırmızı takımdan iki kişi eleme potasına gitti.MasterChef 2021'de eleme adayı olan yarışmacı duygusal anlar yaşadı ve gözyaşlarına boğuldu. Devamını oku...

Türkiye ile Norveç arasında oynanacak 2022 Dünya Kupası grup maçını Alman hakem Felix Brych yönetecek. - Devamını oku...

Fenerbahçe'de sakatlar dönüyor. Sosa, Tisserand ve Nazım, milli ara sonrası formaya kavuşacak. - Devamını oku...

Norveç maçı öncesi Nihat Nihat Özdemir umutlu konuştu: Lider bile çıkabiliriz. - Devamını oku...