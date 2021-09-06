Akşam Postası | 6 Eylül 2021

Sultangazi'de freni boşalan öğrenci servisi okul önünde bekleyen öğrenci ve velilerin arasına daldı. Facia, servis aracının seyir halindeki bir başka araca çarparak durabilmesiyle önlendi. Kazada, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. - Devamını oku...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu metro istasyonlarının simgesinin 'U' olacağını açıkladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ise simgenin 'M' olarak kalacağını açıkladı. - Devamını oku...

Taksim Metro İstasyonu'nda saat 15.30 sularındaki intihar girişimi nedeniyle seferler bir süreliğine durduruldu. Karmaşanın çözülmesinin ardından hayat normal akışına döndü. - Devamını oku...

CHP'den Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan için karar: Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi - Devamını oku...

Koronavirüs önlemleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile iç hat uçuşlarında aşısı olmayan yolculardan PCR testi ibraz dönemi başladı. - Devamını oku...

Ömür boyu hapis cezası alan Filistinli mahkumların birkaç ay boyunca banyodan kazdığı tünelle Gilboa Hapishanesi'nden kaçması İsrail'de büyük yankı uyandırırken Filistin tarafında ise tatlı dağıtılıyor. - Devamını oku...

Taliban Medya Sözcüsü: Türkiye ve Rusya ile Kabil’de toplantı yapıldı - Devamını oku...

Venezuelalı atlet Yulimar Rojas, üç adım atlamada 15.67 metrelik atlayışıyla 26 yıldır kırılamayan dünya rekorunun sahibi oldu. Rojas,bu tarihi başarıyı Facebook yapay zekasının bir arkadaşlık önerisini dikkate alarak yakaladı. - Devamını oku...

Daha önce Beşiktaş'ta şu anda ise İngiltere’nin Everton takımında top koşturan “Tosun Paşa” lakaplı Cenk Tosun, Acarkent’te sarayı andıran evine 18 milyon TL ödedi. Devamını oku...

Son olarak Yasak Elma isimli dizide rol alan Nesrin Cavadzade, sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlarla, hayranlarıyla iletişim kurmaya devam ediyor. Kırmızı elbiseli bir fotoğrafını paylaşan Nesrin Cevadzade’nin kıyafetinin fiyatı dudak uçuklattı. Devamını oku...

Türkiye genelinde Kovid-19 tedbirleri alınarak tüm hazırlıkların tamamlandığı okullarda yüz yüze eğitim başladı. Türkiye'deki milyonlarca aile gibi ünlü isimleri de okul heyecanı sardı. İşte çocuğunun okul heyecanını Instagram'da paylaşan ünlüler... Devamını oku...

İspanyol model Elsa Pataky (45), Avustralyalı eşi Chris Hemsworth’ün (38) ‘Babalar Günü’nü kutladı. Üç çocuğuna bakarken yorgun düştüğü bir anı paylaştı. Devamını oku...

Demet Akalın Manavgat'ta evini kaybeden teyzeye ev yaptıracağına dair söz vermişti ve sözünü tuttu. Akalın'ın bu yardımına 'reklam yapıyor' şeklinde eleştiride bulunanlar oldu. Ünlü şarkıcıya bu eleştiriler hatırlatılınca sinirlendi. Devamını oku...

Fenerbahçe, yaklaşık 1 ay önce Bursaspor'dan transfer ettiği Burak Kapacak'ın lisansını çıkardı. - Devamını oku...

Fenerbahçe'nin yeni transferi Miguel Crespo resmen imzayı attı. 3+1 yıllık anlaşmayı imzalayan Portekizli oyuncuyu kulüp de yaptığı açıklamayla duyurdu. - Devamını oku...

Alanyaspor Bülent Korkmaz ve Emre Akbaba'yı resmen açıkladı. - Devamını oku...