Türkiye Akşam Postası | 6 Haziran 2020

Akşam Postası | 6 Haziran 2020

Türkiye

Akşam Postası | 6 Haziran 2020

Türkiye ve dünya gündeminde neler olduğunu özetledik. İşte bir bakışta bugün...

06 Haziran 2020, Cumartesi 17:55 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Gündem

Erdoğan, Yusufeli Barajı açılışına katıldı. - Devamını oku...

THY'den önemli 'bilet değişikliği' duyurusu. - Devamını oku...

Yaz aylarında uyulması gereken kurallar. - Devamını oku...

Aleyna Çakır'ın ölümünde yeni gelişme ortaya çıktı. - Devamını oku...

Muğla'da orman yangını. - Devamını oku...

Bakan Koca'nın çabaları sonuç verdi. - Devamını oku...

Terhis ve celpler için önemli açıklama. - Devamını oku...

Ölüme bırakılan göçmenleri Türk Sahil Güvenliği kurtardı. -Devamını oku...

Bir kentte ikinci dalga endişesi. -Devamını oku...

Dünya

Amazon'un deposu yandı. -Devamını oku...

'Zafer Yolları' harekatı başladı. -Devamını oku...

AB sınırlarını açmaya hazırlanıyor. -Devamını oku...

Spor

Galatasaray'ın istediği yıldıza sözleşme şoku. -Devamını oku...

Magazin

Seren Serengil ve modacı Tolga Çam mahkemelik oldu. - Devamını oku...

Fenerbahçe'nin yıldızı Ozan Tufan Rojin Haspolat'a evlenme teklifi etti. - Devamını oku...

2014 yılında evlenen Kim Kardashian ile Kanye West evliliğinin üzerinde kara bulutlar dolaşıyor. Boşanma yok, evler ayrılacak. - Devamını oku...

Sevda Demirel-Doruk Doğrusöz evleniyor. - Devamını oku...

Günün menüsü

Birbirinden lezzetli tarifler günün menüsünde!

  • domates çorbası tarifi
  • Arnavut ciğeri tarifi
  • Fırında baharatlı patates kızartması tarifi
  • Kadayıf sarma tatlısı tarifi

Günün menüsü tarifleri için tıklayın.

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Yeni kâbusumuz biyolojik tehdit
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Stetoskop kulaklı doktor: Cemil Taşçıoğlu
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
İnanç ve kuşku mevsimi: Karantina günleri
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Aleyna Çakır'ın ölümünde yeni gelişme ortaya çıktı