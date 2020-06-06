Akşam Postası | 6 Haziran 2020
Türkiye ve dünya gündeminde neler olduğunu özetledik. İşte bir bakışta bugün...
06 Haziran 2020, Cumartesi 17:55 Son Güncelleme:
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Gündem
Erdoğan, Yusufeli Barajı açılışına katıldı. - Devamını oku...
THY'den önemli 'bilet değişikliği' duyurusu. - Devamını oku...
Yaz aylarında uyulması gereken kurallar. - Devamını oku...
Aleyna Çakır'ın ölümünde yeni gelişme ortaya çıktı. - Devamını oku...
Muğla'da orman yangını. - Devamını oku...
Bakan Koca'nın çabaları sonuç verdi. - Devamını oku...
Terhis ve celpler için önemli açıklama. - Devamını oku...
Ölüme bırakılan göçmenleri Türk Sahil Güvenliği kurtardı. -Devamını oku...
Bir kentte ikinci dalga endişesi. -Devamını oku...
Dünya
Amazon'un deposu yandı. -Devamını oku...
'Zafer Yolları' harekatı başladı. -Devamını oku...
AB sınırlarını açmaya hazırlanıyor. -Devamını oku...
Spor
Galatasaray'ın istediği yıldıza sözleşme şoku. -Devamını oku...
Magazin
Seren Serengil ve modacı Tolga Çam mahkemelik oldu. - Devamını oku...
Fenerbahçe'nin yıldızı Ozan Tufan Rojin Haspolat'a evlenme teklifi etti. - Devamını oku...
2014 yılında evlenen Kim Kardashian ile Kanye West evliliğinin üzerinde kara bulutlar dolaşıyor. Boşanma yok, evler ayrılacak. - Devamını oku...
Sevda Demirel-Doruk Doğrusöz evleniyor. - Devamını oku...
Günün menüsü
Birbirinden lezzetli tarifler günün menüsünde!
- domates çorbası tarifi
- Arnavut ciğeri tarifi
- Fırında baharatlı patates kızartması tarifi
- Kadayıf sarma tatlısı tarifi