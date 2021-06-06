Akşam Postası | 6 Haziran 2021

Kabine toplantısı için sürpriz karar! 4 gün öne çekildi… Tam açılma ne zaman? posta.com.tr/kabine-toplantisi-icin-surpriz-karar-4-gun-one-cekildi-tam-acilma-ne-zaman-haber-fotograf-2337482" target="_blank"> Devamını oku...

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Selman Bozkır etkisiz hale getirildi… Devamını oku.. .

. LGS sınav soruları açıklandı! MEB duyurdu! 2021 LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı... Devamını oku...

Bu hafta hava durumu nasıl olacak? Devamını oku...

AK Parti'den anket ve erken seçim açıklaması: Açık ara birinci parti çıkıyoruz. Devamını oku...





Çin, Sinovac aşısının çocuklarda kullanımı için karar verdi. Devamını oku...

Çıplak kadın şoku! Her yeri talan etti… Devamını oku...

İran'da 5.2 büyüklüğünde deprem oldu. Devamını oku...

İbrahim Tatlıses'in sunumuyla ekranlara dönen İbo Show, 5 Haziran Cumartesi akşamı 27. bölümüyle ekranlara geldi. Birbirinden ünlü isimlerin stüdyoda yer aldığı gecede; Mahmut Tuncer Mehmet Ali Erbil ve İbrahim Tatlıses’in arasında geçen para muhabbeti programa damga vurdu. Tuncer'in şakayla karışık söylediği sözler dikkat çekti. Devamını oku...

Bodrum tatiline devam eden 'Süperstar' lakaplı sanatçı Ajda Pekkan, Power TV Genel Koordinatörü Atilla Şen ile kol kola görüntülendi. Panik olan Şen, gazetecilerin objektifini kapatmaya çalıştı. Devamını oku...

Kraliyet uzmanı Angela Levin, Kraliçe Elizabeth'in torunu Prens Harry'den vazgeçmeye hazır olmadığını, akıl sağlığı için kapıları tamamen kapatmayacağını söyledi. Devamını oku...

Geçtiğimiz haftalarda final yapan 'Mucize Doktor' dizisinin 'Ali'si Taner Ölmez (34), nişanlısı Ece Çeşmioğlu (30) ile tatiline Kaş'ta devam ediyor. Son olarak ünlü çifte, Serkan Keskin (43) ve sevgilisi Meriç Aral (32) katıldı. Devamını oku...

Son Yaz isimli dizide ‘Metin’ karakterine hayat veren Sinan Tuzcu, dizinin sezon finali yapmasının ardından sevgilisi Beyza Kapu ile nikah masasına oturdu. Devamını oku...

EURO 2020'de mücadele edecek A Milli Takım oyuncularımızın formalarında taşıyacakları isim ve numaralar belli oldu. - Devamını oku...

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Serdar Tatlı, sezon içerisinde hakkındaki eleştirilere hiç cevap vermemişti. Tatlı, sezonun bitişinin ardından ilk defa konuştu ve merak edilenlere açıklık getirdi. - Devamını oku...

Fenerbahçe'de Altay Bayındır'a dev bir talip çıktı. İtalya'nın son şampiyonu Inter, Fenerbahçe'ye Altay Bayındır için ilgi mektubu gönderdi ve bonservis sordu. - Devamını oku...

Galatasaray geçen sezon çok yıpranan Türk Telekom Stadyumu'nu bakıma aldı. Bakımlar beklenenden daha uzun sürecek. Bu nedenle temmuz ve ağustos aylarında oynanacak Avrupa maçları Başakşehir'in de onayıyla Başakşehir Stadyumu'nda oynanacak. - Devamını oku...

Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!

KREMALI MANTAR ÇORBASI

SULU KÖFTE

PİYAZ

SÜT HELVEASI

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