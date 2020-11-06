Akşam Postası | 6 Kasım 2020
Akşam Postası yine kapını çalıyor! İşte günün öne çıkan haberlerinden bazıları: 14 yaşındaki Semir Şair corona virüse yenildi. Konya'daki süt fabrikasında süt banyosu yaptığı iddia edilen işçiden ilk açıklama geldi. Futbolda Şike Davası'nda aralarında Aziz Yıldırım'ın da bulunduğu 23 sanık bütün suçlamalardan beraat etti. Daha fazlası için Akşam Postası'nı okumaya devam et.
06 Kasım 2020, Cuma 17:48 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Gündem
- Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması. -Devamını oku...
- Corona virüs tedbirleri çerçevesinde 9 il için sigara yasağı kararı. -Devamını oku...
- Süt banyosu yaptığı iddia edilen işçiden ilk açıklama geldi. -Devamını oku...
- 14 yaşındaki Semir Şair corona virüse yenildi. -Devamını oku...
- Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'nın annesi ve babası hakkında yeni gelişme -Devamını oku....
- Eylül Yağlıkara cinayetinde sanık Uğur Koçyiğit'in cezası belli oldu. -Devamını oku...
- Milletvekili Metin Gündoğdu corona virüse yakalandı. -Devamını oku...
Dünya
- Georgia'da Demokrat aday Biden öne geçti. -Devamını oku...
- Putin'in ocak ayında görevi bırakacağı iddia edildi. -Devamını oku...
- Rusya'da 14 çocuklu ailede 11 kişi corona virüse yakalandı. -Devamını oku...
- Eta Kasırgası, Guatemala'da 50 can aldı -Devamını oku...
Magazin
- Yeşilçam’ın 'Afrodit'i olarak hafızalara kazınan Banu Alkan, ABD'li magazin yıldızı Kylie Jenner'ın kendisini taklit ettiğini söyledi. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Kylie Jenner'a seslenen Alkan, ‘Taklitçi Kezban’ dedi. - Devamını oku...
- Türk Sanat Müziği'nin 'Divası' Bülent Ersoy, Muğla'nın Bodrum ilçesinden, toplam 40 milyon TL'ye iki süper lüks villa satın aldı. - Devamını oku...
- Merhum şarkıcı Murat Göğebakan'ın eski eşi 51 yaşındaki Sema Bekmez, şeker komasına girerek hayatını kaybetti. - Devamını oku...
- Kız arkadaşı Beyza Güneş'e attığı cinsel içerikli mesajları ifşa olan Kubilay Aka, Güneş'ten şikayetçi olmuştu. Kubilay Aka, başlatılan soruşturmada ifade vermeye gitmeyince hakkında yakalama kararı çıkartıldı. - Devamını oku...
- Didem Soydan, önceki akşam hastaneye kaldırıldı. Ünlü mankene acil müdahale yapılırken, Burak Deniz hastane koridorunda bekledi. - Devamını oku...
Spor
- Futbolda Şike Davası'nda aralarında Aziz Yıldırım'ın da bulunduğu 23 sanık bütün suçlamalardan beraat etti. Aziz Yıldırım, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Şekip Mosturoğlu, Abdullah Başak, Mecnun Otyakmaz, Ümit Karaman, Ahmet Çelebi gibi isimler için beraat kararı çıktı. - Devamını oku...
- Trabzonspor şike davasında çıkan beraat kararlarına sert tepki gösterdi - Devamını oku...
- Corona virüse yakalanan Umut Meraş milli takım aday kadrosundan çıkarıldı. Umut, Macaristan, Rusya ve Hırvatistan maçlarında oynayamayacak. - Devamını oku...
Günün menüsü
Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!
- Mercimek çorbası
- Tavuk şnitzel
- Sebzeli makarna
- Browni kurabiye
Günün videosu
Futbolda Şike Davası'nda aralarında Aziz Yıldırım'ın da bulunduğu 23 sanık bütün suçlamalardan beraat etti. Aziz Yıldırım, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Şekip Mosturoğlu, Abdullah Başak, Mecnun Otyakmaz, Ümit Karaman, Ahmet Çelebi gibi isimler için beraat kararı çıktı.
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