Akşam Postası | 6 Kasım 2020

Yeşilçam’ın 'Afrodit'i olarak hafızalara kazınan Banu Alkan, ABD'li magazin yıldızı Kylie Jenner'ın kendisini taklit ettiğini söyledi. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Kylie Jenner'a seslenen Alkan, ‘Taklitçi Kezban’ dedi. -