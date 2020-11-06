Türkiye Akşam Postası | 6 Kasım 2020

Akşam Postası | 6 Kasım 2020

Türkiye

Akşam Postası | 6 Kasım 2020

Akşam Postası yine kapını çalıyor! İşte günün öne çıkan haberlerinden bazıları: 14 yaşındaki Semir Şair corona virüse yenildi. Konya'daki süt fabrikasında süt banyosu yaptığı iddia edilen işçiden ilk açıklama geldi. Futbolda Şike Davası'nda aralarında Aziz Yıldırım'ın da bulunduğu 23 sanık bütün suçlamalardan beraat etti. Daha fazlası için Akşam Postası'nı okumaya devam et.

06 Kasım 2020, Cuma 17:48 Son Güncelleme:
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Dünya

Magazin

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  • Merhum şarkıcı Murat Göğebakan'ın eski eşi 51 yaşındaki Sema Bekmez, şeker komasına girerek hayatını kaybetti. - Devamını oku...
  • Kız arkadaşı Beyza Güneş'e attığı cinsel içerikli mesajları ifşa olan Kubilay Aka, Güneş'ten şikayetçi olmuştu. Kubilay Aka, başlatılan soruşturmada ifade vermeye gitmeyince hakkında yakalama kararı çıkartıldı. - Devamını oku...
  • Didem Soydan, önceki akşam hastaneye kaldırıldı. Ünlü mankene acil müdahale yapılırken, Burak Deniz hastane koridorunda bekledi. - Devamını oku...

Spor

  • Futbolda Şike Davası'nda aralarında Aziz Yıldırım'ın da bulunduğu 23 sanık bütün suçlamalardan beraat etti. Aziz Yıldırım, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Şekip Mosturoğlu, Abdullah Başak, Mecnun Otyakmaz, Ümit Karaman, Ahmet Çelebi gibi isimler için beraat kararı çıktı. - Devamını oku...
  • Trabzonspor şike davasında çıkan beraat kararlarına sert tepki gösterdi - Devamını oku...
  • Corona virüse yakalanan Umut Meraş milli takım aday kadrosundan çıkarıldı. Umut, Macaristan, Rusya ve Hırvatistan maçlarında oynayamayacak. - Devamını oku...

Günün menüsü

Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!

  • Mercimek çorbası
  • Tavuk şnitzel
  • Sebzeli makarna
  • Browni kurabiye

Tarifler için tıklayın

Günün videosu

Futbolda Şike Davası'nda aralarında Aziz Yıldırım'ın da bulunduğu 23 sanık bütün suçlamalardan beraat etti. Aziz Yıldırım, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Şekip Mosturoğlu, Abdullah Başak, Mecnun Otyakmaz, Ümit Karaman, Ahmet Çelebi gibi isimler için beraat kararı çıktı.


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