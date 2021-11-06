Akşam Postası | 6 Kasım 2021

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 36 fabrika ve Şehir Stadyumu ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katıldı. -Devamını oku...

Yerli otomobilden yeni görüntüler yayınlandı! -Devamını oku...

Baklavacıda skandal görüntüler! İnceleme başlatıldı -Devamını oku...

İşçiye, memura ve emekliye maaş farkı geliyor! Asgari ücret 3500 TL'nin üzerinde... -Devamını oku...

Tadını bilen vazgeçemiyor! Tarihi lezzet tescillendi -Devamını oku...

Kosta Rika'da flaş aşı kararı! Çocuklar için zorunlu kılındı! -Devamını oku...

Müzik festivali kanlı bitti! 8 kişi ezilerek can verdi -Devamını oku...

İstanbul Karaköy'de önceki akşam ilginç bir olay yaşandı. Bir mekanda oturan Brezilya uyruklu kadın, Rihanna'ya benzetilince ortalık karıştı. - Devamını oku...

Kardeşinin vefatıyla zor günler geçiren Alişan, vaktinin çoğunu çocukları ve yeğenlerine ayırıyor. Onlarla keyifli zamanlar geçiren ünlü şarkıcı, önceki gün kardeşinin kızları Eyşan ve Ceylan ile kendi oğlu Burak ve kızı Eliz'le çekildiği karesini paylaştı. - Devamını oku...

Uzun yıllar Galatasaray forması giyen Sabri Sarıoğlu'nun pilot eşi Yağmur Sarıoğlu, milyonluk lüks araçlarıyla biliniyor. Son olarak Etiler'de özel üretim Ferrari aracıyla görüntülendi. - Devamını oku...

Küçük yaşta dizi setleriyle tanışan, dört yıldır ekranlardan uzak olan Merve Boluğur, son yıllarda iyice artan estetik takıntısını eleştirdi. Ünlü isim, estetikle ilgili pişmanlığını da açıkladı. - Devamını oku...

58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin ödül töreninde Tamer Karadağlı ile kriz yaşayan Nihal Yalçın, kendisinden 13 yaş küçük sevgilisi Berker Güven'le görüntülendi. - Devamını oku...

Şevval Sam, Beşiktaş’ın ‘Sarı Fırtına’sı eski eşi Metin Tekin ve oyuncu olan oğulları Tarık Emir hakkında konuştu: “Oğlum babasının kopyası gibi. Benzerlik ötesi bir durum! Ama hamileyken futbolcu olmasın diye çok dua ettim, kabul oldu. Bir aileye bir efsane yeter. Tarık Emir babası ile değil, benim ile rekabet etsin, daha kolay.” - Devamını oku...

Fenerbahçe taraftarından Luiz Gustavo tartışması! -Devamını oku...

Daum'dan bomba açıklamalar! Fenerbahçe'yle görüştüm, Emre'ye kırgınım... -Devamını oku...