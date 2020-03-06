Akşam Postası | 6 Mart 2020

Gündem

Kritik Rusya ziyareti dönüşü açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirveden çıkan ateşkesi değerlendirdi. Devamını oku...

Koronavirüs ile ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Malum dünyada bir korona virüs salgını var. Bu salgın nedeniyle öpüşme tokalaşma çok önemli bir münasebettir. Bu aralar bu sarılmaları öpüşmeleri erteleyelim. " dedi. Devamını oku...

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, CHP'li Engin Özkoç hakkındaki fezleke ile ilgili ''Fezleke bakanlığımızca imzalanarak Meclis'e gönderilmiştir, konu Meclisin takdirindedir" dedi. Devamını oku...

İtalya'nın Fossalto Belediyesi’nce teröristbaşı Abdullah Öcalan'a 'fahri hemşehrilik' verilmesine Türkiye'den çok sert tepki geldi. Devamını oku...

Dünya

İtalya koronavirüs salgını can almaya devam ederken, salgın Vatikan'a da sıçradı. Vatikan'da sağlık hizmetlerindeki bir hastanın koronavirüs test sonucu pozitif çıktı. Devamını oku...

Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan ölümcül koronavirüs krizini fırsata çeviren Adilisha Patrom isimli girişimci, ABD'nin başkenti Washington'da ilk koronavirüs mağazasını açtı. Devamını oku...

BM, Yunanistan'ın sığınmacıların iltica başvurularını askıya almasının uluslararası hukuka göre hiçbir yasal dayanağı olmadığını bildirdi. Devamını oku...

İtalya'da bir kasabada su borularındaki teknik bir arıza nedeniyle musluklardan su yerine şarap aktı. Devamını oku...

Spor

Beşiktaş'ta Douglas sezonu kapattı - Devamını oku...

Başakşehir ile Kopenhag maçı seyircisiz oynanacak - Devamını oku...

Şenol Güneş, Burak Yılmaz'la özel olarak görüştü. Güneş, Burak'tan sakatlık konusunda kendine dikkat etmesini istedi. - Devamını oku...

Magazin

Brezilyalı model Gisele Bündchen, bir takipçisinin üvey anne olmakla ilgili nasıl hissettiğini sorması üzerine, 'üvey anne' kelimesinden hoşlanmadığını, bunun yerine 'bonus anne'yi kullandığını söyledi. - Devamını oku...

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavisi süren Muhterem Nur önceki gün yeniden yoğun bakım ünitesine alındı. Kan değerleri değişen Muhterem Nur solunum ve diyaliz cihazına bağlandı. Bilinci kapanan 87 yaşındaki Nur'un son durumu Gürses hayranlarını da üzdü. - Devamını oku...

Trenin çarptığı otomobilin sürücüsünün ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılanan TCDD görevlisi, 4 yıl 2 ay hapis cezasına mahkum edildi. - Devamını oku...





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Sadece metrobüste yaşayan bir canlı türü: Metrobirüs - Gizem Yetil yazdı



