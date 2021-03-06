Türkiye Akşam Postası | 6 Mart 2021

Akşam Postası | 6 Mart 2021

Türkiye

Akşam Postası | 6 Mart 2021

Akşam Postası yine kapını çalıyor! 27 Şubat-5 Mart haftalık vaka sayıları açıklandı! İşte il il son harita. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş koronavirüse yakalandı. İstanbul'da trafik durma noktasına geldi. Hafta sonu yasaklarıyla ilgili peş peşe açıklamalar! Önce Bakan Koca sonra Vali Yerlikaya uyardı. Daha fazlası için Akşam Postası.

06 Mart 2021, Cumartesi 17:41 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News


  • Tatil için Muğla'ya giden tasarımcı Aslı Yılmaztürk, evinde ocaktan sızan gazdan zehirlenerek yaşamını yitirdi. Yakın arkadaşının ölüm haberiyle yıkılan model Didem Soydan, "Aslı'nın bana Twitter'ı kapatmamla ilgili tavsiyesi vardı onu uygulama zamanı" diyerek, hesabını kapatma kararı aldı. - Devamını oku...
  • Bütün dünyanın nefesini tutarak beklediği Prens Harry ve Meghan Markle röportajı için geri sayım hızlandı. Hayranlarını meraklandıran, İngiliz kraliyet ailesi için de giderek bir tür "kabusa" dönüşen röportajın tanıtım klipleri de ardı ardına yayınlanıyor.- Devamını oku...
  • Geçtiğimiz günlerde 21 yıldır beyaz ekmek yemediğini söyleyerek şaşkınlık yaşatan sunucu Burcu Esmersoy, kısa süre sonra bu söylemini değiştirdi. - Devamını oku...
  • Şarkıcı Yeşim Salkım, Sisi lakaplı Seyhan Soylu’nun kendisine sosyal medyadan hakaret ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. - Devamını oku...
  • Türk sinema, tiyatro, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Altan Karındaş, bu sabah hayatını kaybetti. - Devamını oku...
  • Oyuncu Esra Dermancıoğlu'nun kendisinden 15 yaş küçük meslektaşı Murat Balcı’yla aşk yaşadığı iddia edilmişti. Bu sürpriz aşk haberine bir televizyon programında yapılan yorumlar Esra Dermancıoğlu'nu kızdırdı. - Devamını oku...

Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!

  • Kremalı mantar çorbası
  • Hünkar beğendi
  • Pirinç pilavı
  • Mozaik pasta

Tarifler için tıklayın

Yazarlarımızdan
Murat Gülderen
Kadınlara özel ücretsiz eğitim
Murat Gülderen
Hakan Çelik
Benzer kazaları nasıl önleyebiliriz?
Hakan Çelik
Murat Çelik
Liste başı 9'uncu madde
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Diyarbakır... Mavi mavi...
Oral Çalışlar
Şirin Sever
07-19 arası sosyalleşme bizi keser mi?
Şirin Sever
Rauf Tamer
Yazarımız yıllık izinde
Rauf Tamer
Banu Şen
Turizm sezonu yaklaşırken yeni tatil alternatifleri
Banu Şen
Erkut Can
Nükhet Duru bu köşede dursun
Erkut Can
Büşra Özbelli
Öğretmenler rahata alıştı mı?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Mağarada kumar oynamışlar, özel hareket operasyon yaptı