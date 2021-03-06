Akşam Postası | 6 Mart 2021

İstanbul, Ankara ve İzmir'de okul servislerinin ücretleri belli oldu

Tatil için Muğla'ya giden tasarımcı Aslı Yılmaztürk, evinde ocaktan sızan gazdan zehirlenerek yaşamını yitirdi. Yakın arkadaşının ölüm haberiyle yıkılan model Didem Soydan, "Aslı'nın bana Twitter'ı kapatmamla ilgili tavsiyesi vardı onu uygulama zamanı" diyerek, hesabını kapatma kararı aldı. - Devamını oku...

Bütün dünyanın nefesini tutarak beklediği Prens Harry ve Meghan Markle röportajı için geri sayım hızlandı. Hayranlarını meraklandıran, İngiliz kraliyet ailesi için de giderek bir tür "kabusa" dönüşen röportajın tanıtım klipleri de ardı ardına yayınlanıyor.- Devamını oku...

Geçtiğimiz günlerde 21 yıldır beyaz ekmek yemediğini söyleyerek şaşkınlık yaşatan sunucu Burcu Esmersoy, kısa süre sonra bu söylemini değiştirdi. - Devamını oku...

Şarkıcı Yeşim Salkım, Sisi lakaplı Seyhan Soylu’nun kendisine sosyal medyadan hakaret ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. - Devamını oku...

Türk sinema, tiyatro, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Altan Karındaş, bu sabah hayatını kaybetti. - Devamını oku...