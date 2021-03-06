Akşam Postası | 6 Mart 2021
Akşam Postası yine kapını çalıyor! 27 Şubat-5 Mart haftalık vaka sayıları açıklandı! İşte il il son harita. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş koronavirüse yakalandı. İstanbul'da trafik durma noktasına geldi. Hafta sonu yasaklarıyla ilgili peş peşe açıklamalar! Önce Bakan Koca sonra Vali Yerlikaya uyardı. Daha fazlası için Akşam Postası.
06 Mart 2021, Cumartesi 17:41 Son Güncelleme:
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- 27 Şubat-5 Mart haftalık vaka sayıları açıklandı! İşte il il son harita... -Devamını oku...
- Diyanet İşleri Başkanı Erbaş koronavirüse yakalandı -Devamını oku...
- Kredi müjdesi! Bakan duyurdu! Emlak Katılım Bankası harekete geçti... -Devamını oku...
- Baraj inşasında 5 bin yıllık ayak izi bulundu, yeri gizli tutuluyor -Devamını oku...
- İstanbul'da trafik durma noktasına geldi -Devamını oku...
- Mağarada kumar oynamışlar, özel hareket operasyon yaptı -Devamını oku...
- İstanbul, Ankara ve İzmir'de okul servislerinin ücretleri belli oldu -Devamını oku...
- İstanbul'da 17 saatlik su kesintisi! İşte etkilenecek ilçeler... -Devamını oku...
- Hafta sonu yasaklarıyla ilgili peş peşe açıklamalar! Önce Bakan Koca sonra Vali Yerlikaya uyardı -Devamını oku...
- Papa, Irak ziyaretinde Kuran-ı Kerim dinledi -Devamını oku...
- Dünya Rabia'nın kahramanlığını konuşuyor -Devamını oku...
- İtalya'da mezar yeri kalmadı! Annesinin cenazesini 10 gündür evinde tutuyor -Devamını oku...
- Tatil için Muğla'ya giden tasarımcı Aslı Yılmaztürk, evinde ocaktan sızan gazdan zehirlenerek yaşamını yitirdi. Yakın arkadaşının ölüm haberiyle yıkılan model Didem Soydan, "Aslı'nın bana Twitter'ı kapatmamla ilgili tavsiyesi vardı onu uygulama zamanı" diyerek, hesabını kapatma kararı aldı. - Devamını oku...
- Bütün dünyanın nefesini tutarak beklediği Prens Harry ve Meghan Markle röportajı için geri sayım hızlandı. Hayranlarını meraklandıran, İngiliz kraliyet ailesi için de giderek bir tür "kabusa" dönüşen röportajın tanıtım klipleri de ardı ardına yayınlanıyor.- Devamını oku...
- Geçtiğimiz günlerde 21 yıldır beyaz ekmek yemediğini söyleyerek şaşkınlık yaşatan sunucu Burcu Esmersoy, kısa süre sonra bu söylemini değiştirdi. - Devamını oku...
- Şarkıcı Yeşim Salkım, Sisi lakaplı Seyhan Soylu’nun kendisine sosyal medyadan hakaret ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. - Devamını oku...
- Türk sinema, tiyatro, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Altan Karındaş, bu sabah hayatını kaybetti. - Devamını oku...
- Oyuncu Esra Dermancıoğlu'nun kendisinden 15 yaş küçük meslektaşı Murat Balcı’yla aşk yaşadığı iddia edilmişti. Bu sürpriz aşk haberine bir televizyon programında yapılan yorumlar Esra Dermancıoğlu'nu kızdırdı. - Devamını oku...
- Caner Erkin için Emre Belözoğlu'ndan hamle -Devamını oku...
- Çaykur Rizespor, Bülent Uygun ile anlaştı -Devamını oku...
- Galatasaray'dan Tahkim Kurulu'na Mostafa Mohamed başvurusu -Devamını oku...
- Fenerbahçe Antalyaspor maçının hakem ses kayıtları ortaya çıktı -Devamını oku...
Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!
- Kremalı mantar çorbası
- Hünkar beğendi
- Pirinç pilavı
- Mozaik pasta
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