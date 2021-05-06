Akşam Postası | 6 Mayıs 2021

İstanbul Zeytinburnu'nda daha önce boşaltılan bir bina çöktü. -Devamını oku...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün paylaştığı son bir haftada vaka sayısının en çok azaldığı illeri gösteren grafiğin hatalı olduğunu belirterek bugün yeniden paylaştı. -Devamını oku...

Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer'in ilk görüntüsü ortaya çıktı -Devamını oku...

Hatay'da askerleri taşıyan minibüs şarampole devrildi: 3 yaralı -Devamını oku...

Tam kapanma uzatılacak mı? Fuat Oktay'dan açıklama! İşte konuşulan tarih -Devamını oku...

Adana'da dolu yağdı! Her yere beyaza büründü -Devamını oku...

Koronavirüs aşısının fikri mülkiyet haklarının kaldırılmasına İtalya'dan destek -Devamını oku...

Hindistan'da inanılmaz görüntüler! Koronavirüsü kovmak için ayin yaptılar -Devamını oku...

’İnsanları korona değil, ilaçlar öldürüyor’ diyen Aleyna Tilki hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık, ’Halk arasında korku ve paniğe neden olmak’ suçlanan Aleyna Tilki hakkında takipsizlik kararı verdi. - Devamını oku...

2010 yılında Kıraç ile birlikte seslendirdiği “Kolay Vazgeçmeyi Öğrendim" şarkısından sonra müzik kariyerine ara veren Zerrin Özer’in ablası Tülay Özer’den çok üzücü bir haber geldi. - Devamını oku...

Nisan ayında meme kanserine yakalandığını duyuran ve rol aldığı diziden ayrılan Canan Ergüder, tedavisine devam ediyor. Ergüder'den yeni bir haber geldi. - Devamını oku...

Oyuncu Beren Saat ile Kenan Doğulu boşanma haberleriyle gündemi uzun süre meşgul etmişti. Evliliğine ikinci bir şans veren Beren Saat, Kenan Doğulu'nun ailesiyle de buzları eritti. - Devamını oku...

'Sakın Ha!' parçasıyla 2000'li yıllara damgasını vuran şarkıcı Nez, yüzüne dolgu yaptırdı. Nez'in son halini hayranlarını şaşkına uğrattı. - Devamını oku...

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Merve Boluğur, önceki gün Nişantaşı’nda objektiflere yansıdı. Kendisine birçok kez kurallara uymadığı için cezai işlem uygulanan Boluğur, yine maskesiz görüntülendi. - Devamını oku...

Anadolu Efes, Ergin Ataman'ın sözleşmesinin iki yıl daha uzatıldığını duyurdu. - Devamını oku...

Fenerbahçe, kural hatası için başvurduğu Alanyaspor maçının 28. dakikadan penaltı ile başlamasını istiyor! - Devamını oku...

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, yapılacak seçimde aday olmayacağını açıkladı. - Devamını oku...

Galatasaray 2. Başkanı Abdürrahim Albayrak sessizliğini bozdu. Albayrak, seçimin haziran ayında yapılacağını açıkladı. - Devamını oku...

Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!

FIRINDA LEVREK

PATATES PÜRESİ

KIVIRCIK SALATASI

İRMİK HELVASI

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