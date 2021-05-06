Türkiye Akşam Postası | 6 Mayıs 2021

Akşam Postası | 6 Mayıs 2021

Türkiye

Akşam Postası | 6 Mayıs 2021

Akşam Postası yine kapını çalıyor! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vakaların en çok azaldığı grafiği yeniden paylaştı, o hata düzeltildi. - İstanbul Zeytinburnu'nda daha önce boşaltılan bir bina çöktü. - Tam kapanma uzatılacak mı? Fuat Oktay'dan açıklama geldi. - Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, yapılacak seçimde aday olmayacağını açıkladı. Daha fazlası için Akşam Postası.

06 Mayıs 2021, Perşembe 18:02 Son Güncelleme:
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İstanbul Zeytinburnu'nda daha önce boşaltılan bir bina çöktü. -Devamını oku...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün paylaştığı son bir haftada vaka sayısının en çok azaldığı illeri gösteren grafiğin hatalı olduğunu belirterek bugün yeniden paylaştı. -Devamını oku...

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Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!

FIRINDA LEVREK

PATATES PÜRESİ

KIVIRCIK SALATASI

İRMİK HELVASI

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