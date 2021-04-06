Akşam Postası | 6 Nisan 2021
Akşam Postası yine kapını çalıyor! Kimlik kartlarında yeni dönem! Bakan duyurdu. Ramazan pidesi fiyatları belli oldu. Zonguldak’ta heyecanlandıran anlar! İskelet bulundu. İzmir'de yürek sızlatan anlar! Konteynerde 100'e yakın kişi yakalandı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Daha fazlası için Akşam Postası.
06 Nisan 2021, Salı 18:04 Son Güncelleme:
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- Kimlik kartlarında yeni dönem! Bakan duyurdu... -Devamını oku...
- Ankara İl Sağlık Müdürü açıkladı: Vaka oranı 5 kat arttı... -Devamını oku...
- İstanbul'da Ramazan pidesi fiyatları belli oldu -Devamını oku...
- Kartal'da avukatlık bürosuna kanlı baskın! Ölü ve yaralılar var... -Devamını oku...
- Koronavirüs tedbirleri nedeniyle Yalova'da 1, 2, 3 ve 4. sınıflarda yarından itibaren tam zamanlı uzaktan eğitime geçildi. -Devamını oku...
- Zonguldak’ta heyecanlandıran anlar! İskelet bulundu… -Devamını oku...
- İzmir'de yürek sızlatan anlar! Konteynerde 100'e yakın kişi yakalandı... -Devamını oku...
- Bankacılığı bırakıp başladı! Taleplere yetişemiyor -Devamını oku...
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptıkları görüşmenin ardından AB Komisyonu Başkanı von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Michel'den önemli açıklamalar geldi. -Devamını oku...
- Belçika'da evde koronavirüs testi satışı başladı -Devamını oku...
- Türk denizci, Fransa'da iş kazasında öldü -Devamını oku...
- Söz yazarı ve müzisyen Kerim Neşe Büyükarslan, "Lügat" ve "Yadigar" isimli eserlerinin rızası olmadan sosyal medya platformlarında yayınladığı iddiasıyla Rafet El Roman’a açtığı 237 bin liralık tazminat davasının ilk duruşması görüldü. Dosyanın bilirkişiye gönderilmesine karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi. - Devamını oku...
- Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz'in 25. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. - Devamını oku...
- Özge Özpirinçci'nin geçtiğimiz günlerde evinde düzenlediği doğum günü partisi sonrasında gerçekleşen polis baskını hâlâ konuşuluyor. Özpirinçci, olayın ardından "Evimin duvarlarına tırmandılar, röportaj vermeyince magazinciler bizi ihbar etti" diyerek çığırtkanlık yaptı, ardından sevgilisi Burak Yamantürk de muhabirlere küfür etti. - Devamını oku...
- Bir dönem ilgiyle izlenen moda programı İşte Benim Stilim'de kavgalarıyla adından söz ettiren Ayşegül Melisa Doğan, estetikle başka biri oldu. - Devamını oku...
- 22 bölüme uzayan 10. sezonunu tamamlayan diziden yeni bir teaser video geldi. - Devamını oku...
- Kibariye’nin eşi Ali Küçükbalçık’ın ‘parada sahtecilik’ suçundan yargılandığı dava sonuçlandı. - Devamını oku...
- Berrak Tüzünataç ve Uraz Kaygılaroğlu aşkı pahalıya patladı... Ali Yörenç'in senarist annesi affetmedi - Devamını oku...
- Liverpool maçı öncesi Real Madrid'te koronavirüs depremi! Ramos ve Varane pozitif çıktı, akşam yoklar! - Devamını oku...
- Galatasaray Genel Kurulu Fatih Terim'e başkanlık teklifi götürdü. - Devamını oku...
- Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. - Devamını oku...
- Kasımpaşa'da Beşiktaş maçı sonrası Aytaç Kara kadro dışı bırakılmıştı. Maçın tek golünü atan Aytaç'ın disiplinsiz hareketler nedeniyle kadro dışı kaldığı açıklanmıştı. Bu kararın detayları ortaya çıktı. - Devamını oku...
Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!
- Dereotlu Kabak Çorbası
- Arpa şehriyeli et yahnisi
- Brüksel lahanalı bonfile
- Ayva Tatlısı