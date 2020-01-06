Akşam Postası | 6 Ocak 2020

Gündem

Kanal İstanbul projesinin Küçükçekmece gölü ile Sazlıdere Barajı arasındaki güzergahı havadan görüntülendi. Güzergahta bulunan Sazlıdere barajını balçıktan temizleme çalışmalarının yapıldığı görüldü. Devamını oku...

MİT'in yeni binasının açılış töreninde konuşma yapan Erdoğan, "Özellikle Suriye krizinin başladığı ilk günden itibaren MİT sahada aktif rol oynuyor. Sınır ötesi harekatların başarıya ulaşmasında bunun rolü büyük. Teşkilat şimdi de Libya'da üzerine düşen görevi yerine getiriyor." dedi. Devamını oku...

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, darbe teşebbüsünün seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin davada kararını verdi. Devamını oku...

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bütün vatandaşlarımızdan alo 153, 155, 156, 183 ihbar hatlarını arayarak, kimsesizlerin ve bulundukları yerlerin bildirilmesi konusunda duyarlı olmalarını bekliyoruz" denildi. Devamını oku...

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve MİT Başkanı Hakan Fidan, telefonla görüşerek, Ortadoğu’da gerginliği azaltmaya yönelik olası ortak eylemleri ele aldı. Devamını oku...

İnternet sitelerinde güvenli alışverişe destek olacak güven damgası hakkında açıklamalar TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'ndan geldi. Devamını oku...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli otomobil hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Varank, yapılan ankette vatandaşların yüzde 89'unun yerli otomobil almak istediğini ifade etti. Devamını oku...

İstanbul'da etkisini arttıran şiddetli rüzgar ve sağanak yağış Topkapı alt geçidinin sular altında kalmasına neden oldu. Devamını oku...

Öğretmen protestoları ile başlayan Doğa Koleji'nin İstanbul Teknik Üniversitesi Vakfı'na devredilmesi ile devam eden süreçte öğretmen ve personelin hala maaşlarını alamadıkları gerekçesi ile veliler eylem yaptı. Devamını oku...

İstanbul'da 1 lira 75 kuruş olan 100 gram simidin fiyatı bugün itibariyle arttı. Devamını oku...





Dünya

İran'ın dini lideri Ali Hamaney, ABD'nin düzenlediği operasyon sonucu Irak'ta öldürülen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin cenaze töreninde hüngür hüngür ağladı. Devamını oku...

Pakistan Ordu Sözcüsü Asıf Gafur ABD askerlerinin İran'a karşı Pakistan topraklarını kullanmasının söz konusu olmadığını belirterek, "Pakistan, başkasına karşı savaş için topraklarının kullanılmasına izin vermeyecek." dedi. Devamını oku...

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, resmi twitter hesabından ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik bir paylaşımda bulundu. Devamını oku...

Finlandiya'nın genç Başbakanı Sanna Marin'in önerdiği sisteme göre, işçiler haftada 5 gün değil 4 gün çalışacak ve mesailer 6 saat olacak. Devamını oku...





Spor

-Marcelo Saracchi, Galatasaray'la 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Sözleşme detayları KAP'a bildirildi. - Devamını oku...

-Tamer Tuna'nın göreve başladığı Antalyaspor'da 3 isimle yollar ayrıldı. Oyunculardan biri Tarık Çamdal. - Devamını oku...

-Ryan Babel, Instagram hesabındaki 'Galatasaray' yazısını kaldırdı. - Devamını oku...

-Avustralyalı tenisçi Ash Barty, Brisbane International turnuvasından kazanacağı tüm parayı orman yangınlarındaki hasarın giderilmesi adına Kızıl Haç'a bağışlayacağını açıkladı. Barty, şampiyon olması halinde 382 bin dolar ödül alacak. - Devamını oku...

-Badou Ndiaye'nin satın alma opsiyonu ortaya çıktı. Trabzonspor, oyuncuyu bonservisiyle kadrosuna katmak isterse sezon sonuna kadar 9.5 milyon euro ödemek zorunda. - Devamını oku...





Günün iyi haberi

-Avustralyalı tenisçi Ash Barty, Brisbane International turnuvasından kazanacağı tüm parayı orman yangınlarındaki hasarın giderilmesi adına Kızıl Haç'a bağışlayacağını açıkladı. Barty, şampiyon olması halinde 382 bin dolar ödül alacak. - Devamını oku...





Günün fotoğrafı

-Bursa İznik'te balıkçılık yapan Gökhan ve Hakan Gider, gölde 98 kiloluk yayın balığı yakaladı. - Devamını oku...





Günün köşe yazısı

-Dünya yok olmaya Avustralya’dan mı başladı? - Mine Bozkurt yazdı - Devamını oku...





Günün şarkısı