Akşam Postası | 6 Ocak 2022

Omicron varyantıyla ilgili Sağlık Bakanı Koca'dan son dakika uyarısı. Devamını oku...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hatırlatma dozu aşısını Turkovac oldu. İşte Bahçeli'nin açıklaması... Devamını oku...

KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı! Devamını oku...

Asker adayları dikkat! Bedelli 56 bin lirayı aştı. Devamını oku...

Vaka artışında zirvede olan ilimiz! Çekilen görüntüler 'pes' dedirtti. Devamını oku...

Kazakistan'da ortalık karıştı! OHAL ilan edildi, Putin devreye giriyor. Devamını oku...

ABD Başkanı Biden'dan '6 Ocak' açıklaması: Tek sorumlusu Trump...Devamını oku...

Aşıyla ilgili tartışmalı tasarı Fransa'da Meclis'ten geçti! Devamını oku...

Instagram'da son zamanlarda algoritmalara uygun paylaşımlar yapılması kullanıcıların tepkisini çekmişti. CEO Adam Mosseri Instagram'ın yeni özelliklerini duyurdu. Devamını oku...

Sunucu Seray Sever 2018 senesinde hayatını birleştirdiği Eray Sünbül ile mutlu bir evlilik sürüyor. Seray Sever, geçtiğimiz haftalarda bebek beklediğini açıklamıştı. Şimdi ise Seray Sever’den hamilelik pozu geldi. - Devamını oku

Çağla Şıkel, sunucusu olduğu programda küçük oğlu Uzay ile aralarında geçen bir diyaloğu anlattı. İşte Çağla Şıkel'in gözlerini dolduran anne-oğul konuşması - Devamını oku

Tolgahan Sayışman özel teknikle şişmanladı. Tolgahan Sayışman’ın o halini gören hayranları tanımakta zorlandı. - Devamını oku

Eski eşi Feyza Aktan ile olaylı bir şekilde boşanan Özcan Deniz’in uzun süredir kalbi boştu. Özcan Deniz geçtiğimiz günlerde yeni aşkıyla ilk fotoğrafını Instagram sayfasından paylaşarak aşkını ilan etmişti. Özcan Deniz şimdi ise yeni sevgilisine maddi destek yaptı. - Devamını oku

Galatasaray'da 12 eksiğin yanına Taylan Antalyalı da eklendi. Taylan'ın son testi pozitif çıktı ve futbol takımındaki dördüncü vaka oldu. - Devamını oku...

Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola'nın koronavirüs testi pozitif çıktı. - Devamını oku...

Trabzonspor'un yeni transferi Edin Visca Trabzon'a geldi. - Devamını oku...

Burak Yılmaz Fransız futbolundaki en önemli 11'inci kişi oldu - Devamını oku...