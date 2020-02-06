Akşam Postası | 6 Şubat 2020
Türkiye ve dünya gündeminde neler olduğunu özetledik. İşte bir bakışta bugün...
06 Şubat 2020, Perşembe 15:38 Son Güncelleme:
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Günün menüsü
Bugün ne pişirsem diyenler ve lezzetli, farklı alternatifler arayanlar buraya! Tadını çok seveceğiniz, yapımı pratik, birbirini tamamlayan lezzetler günün menüsünde... Eğer "Akşam ne yesek, bugün ne pişirsem? " diyorsanız bu menü tam size göre! İşte damak zevkinize uyacak ekşili köfte çorbası tarifi, sebze graten tarifi, kepekli makarna tarifi ve kadayıf sarma tarifleri. -Devamını oku...