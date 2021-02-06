Akşam Postası | 6 Şubat 2021
Akşam Postası yine kapını çalıyor! 4 gencin ölümü ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Corona virüs en çok bu ortamlarda yayılıyor. 6 haftalık bebek vaftiz töreninde hayatını kaybetti. Adana'da termometre 32 dereceyi gösterdi. Daha fazlası için Akşam Postası.
06 Şubat 2021, Cumartesi 17:46 Son Güncelleme:
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Günün menüsü
Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!
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- Patlıcan salatası
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