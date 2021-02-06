Akşam Postası | 6 Şubat 2021

Sermiyan Midyat, Sevcan Yaşar hakkında tedbir kararı aldırmak istedi. Ancak mahkeme, ‘şiddete dair yeni bir kanıt yok’ diyerek Midyat'ın talebini reddetti. - Devamını oku...

Alişan ve Buse Varol çiftinin kızı Eliz bugün dünyaya geldi. Ünlü şarkıcı, daha baba olmanın heyecanını yaşamadan kızının fotoğraflarını izni olmadan sosyal medyada paylaşanlara isyan etti. - Devamını oku...

Moda dünyası, ‘kağıt bebeklerin prensi’ olarak ünlenen İtalyan fotoğrafçı ‘Livincool’un taciz skandalıyla çalkalanıyor. - Devamını oku...

Şarkıcı Hatice, 'Evlenmeyi düşünmüyorum ama kendime güvenirsem babasız bir çocuğu dünyaya getirebilirim. Bu yüzden de yumurtalıklarımı dondurmayı düşünüyorum' açıklamasını yapan oyuncu Burcu Özberk'e tepki göstermişti. Bunun üzerine Burcu Binici de araya girdi. - Devamını oku...