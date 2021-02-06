Türkiye Akşam Postası | 6 Şubat 2021

Akşam Postası | 6 Şubat 2021

Türkiye

Akşam Postası | 6 Şubat 2021

Akşam Postası yine kapını çalıyor! 4 gencin ölümü ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Corona virüs en çok bu ortamlarda yayılıyor. 6 haftalık bebek vaftiz töreninde hayatını kaybetti. Adana'da termometre 32 dereceyi gösterdi. Daha fazlası için Akşam Postası.

06 Şubat 2021, Cumartesi 17:46 Son Güncelleme:
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Günün menüsü

Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!

  • Şehriye çorbası
  • Fırında tavuk but
  • Patlıcan salatası
  • Sufle

Tarifler için tıklayın


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