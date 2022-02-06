Akşam Postası | 6 Şubat 2022

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi. Devamını oku...

Meteoroloji özellikle 3 ili uyardı! Kar ve çığ...Devamını oku...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıklamasının ardından, sosyal medyada hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen 8 kişiden 5'i gözaltına alındı. Devamını oku...

‘Zorunlu Trafik Sigortası’ fiyatlarında 1 Şubat itibarıyla artan maliyetlere paralel yeni tarife belirlendi. Devamını oku...

Türkiye'de bir ilk: Çocukların velayeti hapisteki babaya verildi! İşte sebebi...Devamını oku...

Rusların kabusu keskin nişancı Olena Bilozerska, Putin'e gözdağı verdi. Devamını oku...

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı: Diplomatik çözüm şansı daha yüksek. Devamını oku...

Endonezya’da korkunç otobüs kazası: Çok sayıda ölü var. Devamını oku...

Rusya’da günlük vaka sayısı 180 bini aştı. Devamını oku...

Bir magazin programında sunuculuk yapan Seren Serengil uzun yıllar sonra Batum’da sahne aldı. Sahneden fotoğraflar paylaşan Seren Serengil, photoshopun dozunu biraz fazla kaçırdı. - Devamını oku

Son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız isimli dizide rol alan Yüsra Geyik, önceki akşam Cihangir’de kameralara yansıdı. Yüsra Geyik, Rıza Kocaoğlu ile aşk yaşadığı yönünde çıkan iddiaları yanıtladı. - Devamını oku

Aşk Mantık İntikam isimli dizide ‘Esra’ karakteriyle sevenleriyle buluşan Burcu Özberk, sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme geliyor. Burcu Özberk, son olarak ise yazdan kalma bir pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. - Devamını oku

Muğla’nın Fethiye ilçesinde yaşayan ekolojik yaşam uzmanı 63 yaşındaki Erkan Şamcı, yakalandığı koronavirüs hastalığından dolayı bir süredir tedavi altındaydı. Dün hayatını kaybeden Erkan Şamcı, bugün son yolculuğuna sevenleri tarafından uğurlandı. - Devamını oku

Fenerbahçe'ye İrfan Can Kahveci'den kötü haber: Omzunda kırık var, 1 ay yok - Devamını oku...

Süper Lig'in 24. haftasında Alanyaspor, Galatasaray'ı ağırladı. Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı - Devamını oku...

Başakşehir, Mahmoud Trezeguet ve Pizzi'yi kadrosuna katmaya yakın. - Devamını oku...