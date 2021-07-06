Akşam Postası | 6 Temmuz 2021

Hükümet aşıyı reddedenlerin direnişini kırmak için yaptırımları devreye sokmayı tartışıyor. ‘Aşı olmayanlar maça, sinemaya alınmasın’ önerisi devreye girebilir. Devamını oku...

'Tosuncuk' Mehmet Aydın'ın dosyasına gizlilik kararı konuldu. Devamını oku...

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Bakan Soylu'ya destek. Devamını oku...

Bakan Koca açıkladı! İşte il il koronavirüs vaka sayıları...

Kredi borcu olanları ilgilendiriyor! Resmen açıklandı. Devamını oku...

Dünya, üniversitenin 3 yıllık fizik bölümünü 1 yılda bitiren 11 yaşındaki çocuğu konuşuyor.Devamını oku...

Almanya'nın Düsseldorf Havalimanı'nda bıçaklı saldırı gerçekleştirildi. Devamını oku...

Meksika Körfezi'nde okyanusun ortasında çıkan yangının sebebi hakkında yetkililerden açıklama geldi. Devamını oku...

Şarkıcı Reyhan Karaca, yaptığı son paylaşımla sosyal medyanın diline düştü. Photoshop'u abartan Karaca, yanlış uygulama ile ağzını yamulttu. - Devamını oku...

ATV ekranlarında 12 yıldır yayınlanan, yayınlandığı günden beri de reyting rekorları kıran Müge Anlı'nın programı hakkında bomba bir iddia ortaya atılmıştı. Müge Anlı'nın yeni sezon için Acun Ilıcalı ile anlaştığı söylenmişti. Bu iddialara yanıt geldi. - Devamını oku...

Ezgi Mola sosyal medyadan kendisine gelen taleplere adeta isyan etti. O talebi paylaşarak, ateş püskürdü. - Devamını oku...

Ajda Pekkan’ın her konser sonrası çekilen fotoğrafları fotoşoplanır. Ajda Pekkan da başında durur. Fakat bu sefer öyle bir fotoğraf servis edildi ki, Pekkan 20 yaşında gibiydi. - Devamını oku...

Cedi Osman, Basketbol Milli Takımı ile Kanada’ya gitmişti. Basketçilerimiz yarı final maçında Yunanistan’a yenilerek Tokyo Olimpiyat Oyunları’na katılma şansını kaybetmişti. Ebru Şahin, Cedi’yi böyle teselli etti. - Devamını oku...

Babası tarafından cinsel istismara uğrayan Melisa Döngel anlattı: Annem bana inanmadı... - Devamını oku...

13 yaşındaki hentbolcu Merve Akpınar, hikayesiyle herkesin dikkatini üzerine çekmişti. Aslında kız çocuklarının yaşadığı zorlukları herkesin bildiğini ancak gözardı ettiğini bir kez daha hatırlatan Merve, CNN Türk'e hayallerini anlattı. - Devamını oku...

Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş, 8 Temmuz Perşembe günü saat 12.00'de basın toplantısı düzenleyecek. Başarısız geçen EURO 2020'nin ardından Güneş, ilk defa konuşacak. - Devamını oku...