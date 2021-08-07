Akşam Postası | 7 Ağustos 2021

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! Saat verildi -Devamını oku...

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı -Devamını oku...

Ataşehir'de otomobil yangını D-100'ü kapattı -Devamını oku...

Kamyon şoförü dehşeti yaşatmıştı! O anları anlattı -Devamını oku...

Esra Hankulu'nun tırnaklarındaki DNA profili! Ümitcan Uygun için kuvvetli suç şüphesi -Devamını oku...

Yunanistan'ı günlerdir etkisi altına alan orman yangınları bir türlü kontrol altına alınamıyor. -Devamını oku...

Ayının sahibiyle yemek yediği görüntüleri izleyenler hayran kaldı -Devamını oku...

Kendisi gibi oyuncu olan Sinem Kobal ile mutlu bir evlilik sürdüren ve 10 aylık Lalin adında bir çocukları olan Kenan İmirzalıoğlu, Türkiye'de birçok noktada günlerce devam eden orman yangınları nedeniyle yaşadığı üzüntüyü dile getirdi. - Devamını oku...

Ece Erken ve Avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, telefon üzerinden tehdit eden Erdal Çınar hakkında suç duyurusunda bulundu. Erdal Çınar hakkında iddianame düzenledi. Ünlü çifte "Behzat Ç. rol yapar, Erdal Ç. öldürür" şeklinde mesajlar atan Çınar, tehdit ve hakaretten yargılanacak. - Devamını oku...

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangını söndürme çalışmaları sırasında istediği yerlere müdahale edilmediği gerekçesiyle memurlarla tartışma yaşayan şarkıcı Yusuf Güney, "Böyle zamanlarda küslük olmaz, şikayetlerimi geri çekeceğim" dedi. - Devamını oku...

Sahnelere yeniden dönen Teoman, "Yardım konseri düşünüyor musunuz?" sorusuna verdiği cevapla şaşırttı. - Devamını oku...

Şarkıcı Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler, modacı Gülşah Saraçoğlu'nun yollarını ayırdığı sevgilisi Gökhan Göz ile yasak aşk yaşadığını, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklama ile itiraf etti. İtiraf sonrası Berdan Mardini de sessizliğini bozdu. - Devamını oku...

Demet Akalın, 'MasterChef Türkiye' yarışmasının jüri üyelerinden şef Mehmet Yalçınkaya'ya yangınlarla mücadele kapsamında hazır gıda yardımı yaptığını duyurdu. Akalın, "Üstümde kalmasın" diyerek sosyal medyadan teşekkür etti - Devamını oku...

73 yıllık rekor kırıldı! Uğur Aktaş, bronz madalya kazandı -Devamını oku...

Busenaz Sürmeneli olimpiyat şampiyonu! Boks tarihimizde bir ilk -Devamını oku...