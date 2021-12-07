Türkiye Akşam Postası | 7 Aralık 2021

Akşam Postası | 7 Aralık 2021

Türkiye

Akşam Postası | 7 Aralık 2021

Akşam Postası yine kapını çalıyor! İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci kez toplandı. - Türkiye ile Katar arasında anlaşmalar imzalandı! - Araba sahiplerine müjde! MTV'ye indirim geliyor! - Fatih Terim bel fıtığı nedeniyle ikinci kez hastaneye yatırıldı. Daha fazlası için Akşam Postası.

07 Aralık 2021, Salı 17:57 Son Güncelleme:
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Türkiye ile Katar arasında anlaşmalar imzalandı! Devamını oku...

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci kez toplandı. İşte detaylar...Devamını oku...

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