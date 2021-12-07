Akşam Postası | 7 Aralık 2021

Türkiye ile Katar arasında anlaşmalar imzalandı! Devamını oku...

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci kez toplandı. İşte detaylar...Devamını oku...

Kar ve yağmur geliyor! Meteoroloji'den yeni uyarı! Saat verildi. Devamını oku...

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Antalya'da kan donduran olay! Yemekhanedeki öğrencinin kafasını kesip...Devamını oku...

Polonya'dan flaş Covid aşısı hamlesi! 3 meslek grubuna zorunlu kılındı. Devamını oku...

Arjantin'de ilk Omicron vakası tespit edildi! Devamını oku...

Burundi'de hapishanede yangın: Onlarca kişi öldü! Devamını oku...

12 yaşında YouTube'dan öğrendikleriyle 1,6 milyon dolar kazandı! Devamını oku...

Japon milyarder Maezawa da kervana katıldı! Uzaya gidiyor. Devamını oku...

Tamer Karadağlı'nın Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Nihal Yalçın ile yaşadığı olaya göndermede bulunan Çağlar Ertuğrul'a ünlü oyuncudan yanıt gecikmedi. İşte Tamer Karadağlı'nın Çağlar Ertuğrul'a cevabı... Devamını oku...

Atv’nin yaşayan efsanesi ‘Kim Milyoner Olmak İster’ yarışmasının sorularını kimin hazırladığı her zaman merak konusu olmuştur. 1 milyon lira ödüllü yarışmanın sorularını hazırlayan ekibin kimlikleri özenle gizleniyor. Hatta kod adları üzerinden temas sağlanıyor. İşte detaylar… Devamını oku...

Türk pop müziğinin aranan isimlerinden Hande Yener, son dönemde giydiği cesur sahne kıyafetleriyle gözleri üzerine çekiyor. Hande Yener son olarak yeni şarkısının çekimi için kamera karşısına geçti. Hande Yener’in cesur tarzı dikkat çekti. Devamını oku...

Bir dönem ekrana gelen Ezel dizisinde Kenan İmirzalıoğlu’nun gençliğini canlandıran ve ‘Ömer Uçar’ karakterine hayat veren oyuncu İsmail Filiz, magazin basınından uzak yaşamayı tercih ediyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun gençlik yıllarını canlandıran İsmail Filiz, değişimiyle bambaşka birisine döndü. Devamını oku...

Sahnelerin aranan ismi Demet Akalın, Instagram sayfası üzerinden yaptığı paylaşımlarla sıklıkla gündeme geliyor. Demet Akalın, son olarak takipçilerini maziye götürdü. Devamını oku...

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu: 19 Aralık Pazar - Devamını oku...

Nihat Özdemir ile Burak Elmas ilişkisi kızışıyor! Özdemir'den cevap geldi. - Devamını oku...

Fatih Terim bel fıtığı nedeniyle ikinci kez hastaneye yatırıldı - Devamını oku...

Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden 16 takımın başkan ve idarecileri, birliğin kurulması noktasında fikir birliğine vardıklarını açıkladı. - Devamını oku...

Hande Ocak Başev Galatasaray Sportif A.Ş.'nin yeni CEO'su oldu - Devamını oku...