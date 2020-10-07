Akşam Postası | 7 Ekim 2020
Posta ile Akşam Postası'na hoş geldin. Günün özeti niteliğinde tek tek özenle hazırladığımız haberlerle seni gündemden haberdar etmek istiyoruz. "Bugün Türkiye'de ve dünyada neler oldu?" sorusunun cevabını burada bulabilirsin. İşte Akşam Postası...
07 Ekim 2020, Çarşamba 17:57 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Gündem
- Öğrencilere 500 bin tablet dağıtılacak. Devamını oku...
- İstanbul için dolu uyarısı yapıldı. Devamını oku...
- 15 yaş ve altı için yeni tedbir kararı. Devamını oku...
- 11 yaşındaki çocuk yanan evde ayağından zincirlenmiş halde bulundu.Devamını oku...
- Kemal Kılıçdaroğlu, esnaf için 17 maddelik paket sundu.Devamını oku...
- Can Dündar'ın mal varlıklarına el konulmasına karar verildi.Devamını oku...
Dünya
- Uzmanlar corona virüsün yararlı bir özelliğini keşfetti: Acıyı uyuşturuyor. Devamını oku...
- Çöpten topladığı makyaj ürünlerinden servet kazanıyor. Devamını oku...
- Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den 'barış görüşmeleri' açıklaması. Devamını oku...
- ABD merkezli bir teknoloji şirketi, Covid-19 salgınına karşı yemek yerken bile çıkarılmasına gerek olmayan “otomatik maske” üretti. - Devamını oku...
- NASA: Mars ekim ayında Dünya’ya en yakın konuma gelecek - Devamını oku...
- Apple TV +, 'The Supermodels' adlı belgesel dizisinin çalışmalarına başladı. Resmi olarak duyurulan projede, 90'ların moda sahnesinin rüya ekibi incelenecek: Linda Evangelista, Cindy Crawford, Naomi Campbell ve Christy Turlington. - Devamını oku...
- Rock müziğin ünlü gitaristlerinden Eddie Van Halen, 65 yaşında gırtlak kanserinden hayatını kaybetti. - Devamını oku...
- Apple, heyecanla beklenen iPhone 12 serisinin tanıtılacağı etkinliğin tarihini açıkladı. Peki iPhone 12 serisinin fiyatları ne kadar olacak? - Devamını oku...
Magazin
- Süreyya Yalçın zayıflama takıntısından önce gayet normal bir kilosu vardı. ABD'de yaşayan sosyetik güzelin son görüntüsü tartışma konusu oldu. - Devamını oku...
- Dilan Çiçek Deniz’in ismi, bir süredir cemiyet hayatının genç isimlerinden Alihan Aloğlu ile anılıyordu. İkili önceki gün birlikte görüntülendi. Çiçek Deniz, Aloğlu'nun ailesiyle yemek yedi. - Devamını oku...
- 8 bölümlük mini dizi 'Alya'da bir ajanı canlandırmaya hazırlanan Edis, bölüm başına 100 bin TL'ye anlaştı. Dövüş dersleri almaya başlayan şarkıcı, çekimler biter bitmez de yeni albümü için stüdyoya girecek. - Devamını oku....
- Bade İşçil'den Malkoç Süalp açıklaması: Biz küs değiliz. - Devamını oku...
- Bu aşk uğruna her şeye ara vermişti... Eşi Serdar Oral'ı kaybeden Özgü Namal, cenazeye katılamadı. - Devamını oku...
Spor
- Beşiktaş'ta yabancı sıkıntısı yaşanıyor. Kulüpler TFF'ye maksimum 14 yabancı bildirebilirken, Beşiktaş'ta 18 yabancı bulunuyor. 3 yabancı oyuncusunu kadro dışı bırakan siyah beyazlılara bir kurban daha lazım. Ajdin Hasic de seçeneklerden biri ve Beşiktaş taraftarı Hasic için sosyal medyada 'AjdinHasicHarcanamaz' hashtag'i altında birlik oldu. - Devamını oku...
- Roland Garros kadınlar klasmanı şike iddiasıyla sallanıyor. Kadınlar çiftler maçında Rumen çiftler Andreea Mitu ve Patricia Maria Tig’in Rus Yana Sizikova ve ABD’li Madison Brengle ile oynamıştı. Maçta Rus raket Sizikova'nın bilerek sayı kaybettiği iddia ediliyor. İddia araştırılacak. - Devamını oku...
- Türkiye, deplasmanda Almanya ile özel maçta karşı karşıya gelecek. Maçı TRT Spor şifresiz yayınlayacak. - Devamını oku...
- Transfer döneminde Galatasaray ile de adı anılan Alman dünya yıldızı Mario Götze, Hollanda'ya transfer oldu. Dortmund'tan ayrılan Götze'nin yeni takımı PSV Eindhoven. - Devamını oku...
- Mesut Özil, Arsenal'in maskotunun masraflarını ödeme teklifinde bulundu. - Devamını oku...
Günün menüsü
Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!
- Mercimek çorbası
- Sebzeli haşlama
- Pirinç pilavı
- Kıbrıs tatlısı
Günün videosu
ABD merkezli bir teknoloji şirketi, Covid-19 salgınına karşı yemek yerken bile çıkarılmasına gerek olmayan “otomatik maske” üretti.
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