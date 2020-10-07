Akşam Postası | 7 Ekim 2020

Beşiktaş'ta yabancı sıkıntısı yaşanıyor. Kulüpler TFF'ye maksimum 14 yabancı bildirebilirken, Beşiktaş'ta 18 yabancı bulunuyor. 3 yabancı oyuncusunu kadro dışı bırakan siyah beyazlılara bir kurban daha lazım. Ajdin Hasic de seçeneklerden biri ve Beşiktaş taraftarı Hasic için sosyal medyada 'AjdinHasicHarcanamaz' hashtag'i altında birlik oldu. -