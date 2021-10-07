Akşam Postası | 7 Ekim 2021

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3600 ek gösterge açıklaması! Tarih verdi... -Devamını oku...

Teröristlerden roketatarlı saldırı! 1 askerimiz şehit oldu - Devamını oku...

Tarım Kredi'den tartışılan fiyat iddiasına açıklama! İşte gerçek fiyatlar… -Devamını oku...

300 yıllık gelenek yaşatılıyor! Binlerce kişi akın etti... -Devamını oku...

Demirören Medya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi açılıyor -Devamını oku...

Merkez Bankası rezervleri açıklandı -Devamını oku...

Biontech aşısı ile ilgili flaş gelişme! Başvuru yapıldı… -Devamını oku...

Hafta sonu tatilini 3 güne çıkarmayı planlıyorlar -Devamını oku...

Sarı saçlarını siyah renge boyatan Selin Ciğerci’nin bu imajı sosyal medyada çok konuşuldu. Bazı hayranları Selin Ciğerci’ye destek verdi. Bazı hayranları ise kendisine sarı saçın daha çok yakıştığını savundu. - Devamını oku

Geçen aylarda meme kanserine yakalandığını açıklayan ve uzun süredir kemoterapi tedavisi gören oyuncu Canan Ergüder, yaşadı zor dönemi anlattı ve son halini paylaştı. - Devamını oku

Banu Alkan Cüneyt Arkın'ı unutamıyor - Devamını oku

İbrahim Tatlıses’in oğlu İdo Tatlıses, uzun süredir birliktelik yaşadığı Yasemin Şefkatli ile bugün dünyaevine girmeye hazırlanıyor. İdo Tatlıses Yasemin Şefkatli’yi evinden davul zurna eşliğinde aldı. - Devamını oku

Stefan Kuntz planını belirledi: Şenol Güneş'ten farklı olarak ne yapacak? - Devamını oku...

Fenerbahçe'de sözleşmesi bitecek 4 oyuncu için son kararı Vitor Pereira verdi. Ferdi Kadıoğlu ve Berke Özer kalıyor. Jose Sosa ve Serdar Aziz için gidiyor - Devamını oku...

Kulüpler Birliği-MHK-TFF toplantısının yeri gizleniyor - Devamını oku...

Marius Sumudica süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor ile anlaştı. Rumen hoca daha önce Kayserispor, Gaziantep FK ve Çaykur Rizespor'u çalıştırmıştı. - Devamını oku...