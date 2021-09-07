Akşam Postası | 7 Eylül 2021

Yüz yüze eğitim öncesi dikkat çeken YKS detayı! Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre, 169 bölüm hiç tercih edilmedi ve 13 bin 800 kişilik kontenjan boş kaldı. - Devamını oku...

Sinovac aşısı ile ilgili çarpıcı sonuç! Türkiye'deki araştırmanın verileri açıklandı... Devamını oku...

Marketler için bazı yasaklar geliyor! Zincir marketlerde küçük esnafı korumak için bazı ürünlerin satışına yasak getirilecek. - Devamını oku...

Ömür boyu hapis yatacak! Google aramaları kan dondurdu. Devamını oku...

Soyağacı uygulamasında yeni hizmet! Vatandaşlar tasarlayabilecek. Devamını oku...

Çin'den ezber bozan aşı kararı! Resmen duyurdular: mRNA aşısı…Devamını oku...

Terörü finanse etmekle suçlanan çimento devi için flaş karar! Devamını oku...

Rezil olay! Hindistan'da bir ayinde kız çocukları çıplak gezdirildi. Devamını oku...

Koronavirüs salgınından ABD'nin ardından en çok etkilenen ikinci ülke olan Hindistan'da yarasa kaynaklı Nipah virüsü alarmı verildi. Devamını oku...

Dünyaca ünlü model ve oyuncu Megan Fox, kendisinden birkaç yaş küçük sevgilisiyle hafta sonu kaçamağı yaptı. Müzisyen Machine Gun Kelly ile dolu dizgin ilişkisine devam eden Fox, masa önünde çekildiği fotoğrafla ortalığı salladı. - Devamını oku...

Kızının tedavisi için Amerika'ya giden Ceyda Düvenci, Instagram hesabından kızıyla olan bir fotoğrafını paylaştı. Ünlü oyuncu fotoğrafın üzerine 'Masrafları kızım karşılıyor' notunu düştü. - Devamını oku...

Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel, geçen hafta koronavirüse yakalanmıştı. Evinde tedavi gören Havva Öztel’den haber var. - Devamını oku...

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla magazin gündeminden düşmüyor. Ünlü isim, bu kez karavandan paylaştığı fotoğraflarla takipçilerini büyülemeyi başardı. - Devamını oku...

Yeşim Salkım'ın babası Dursun Salkım, corona virüsle olan savaşını kaybetti. Yıllardır kavgalı olan ve adeta kanlı-bıçaklı olan Gülben Ergen, Salkım'ı yalnız bırakmadı. - Devamını oku...

Emre Aşık ve Yağmur Sarnıç arasında 3 senedir devam eden çekişmeli boşanma davası dün sona erdi. Boşanma davasının ardından Yağmur Sarnıç, hakimi suçladı. - Devamını oku...

Türkiye bu akşam 21.45'te Hollanda'ya konuk oluyor. Gruptaki 6. maçını oynayacak iki takım da liderlik için sahada olacak. - Devamını oku...

Emre Belözoğlu 41 yaşında bastı. Mesut Özil, eski hocasını unutmadı ve doğum gününü 'Abi' diyerek kutladı. - Devamını oku...

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Pelkas çalışmalara başladı. - Devamını oku...

Teknik direktör Mustafa Reşit Akçay, spor dünyasında koronavirüsü en ağır şekilde yaşayanlardan biri. Ölümün eşiğinden dönen Akçay, yaşadığı zor günleri gözyaşları içerisinde anlattı. - Devamını oku...

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, "Futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurdukları gerekçesiyle açılan davada İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi 4 Haziran'da verdiği hükmün gerekçesinin yazımını tamamladı. - Devamını oku...

Antalyaspor Başakşehir'den Enzo Crivelli'yi kiraladı. - Devamını oku...