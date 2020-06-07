Akşam Postası | 7 Haziran 2020
Günün dikkatini çekeceğini düşündüğümüz olaylarını bir araya getirdik. Akşam Postası'nın bu akşamki hali şöyle:
07 Haziran 2020, Pazar 17:49 Son Güncelleme:
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Gündem
- Bakan Koca, kendisini uyaran takipçisine verdiği yanıtla okuyanları güldürdü. Devamını oku...
- Vaka sayılarındaki artış sokağa çıkma yasağını gündeme getirecek mi? Devamını oku...
- Onay çıktı: Otobüs biletlerine yüzde 40 aile indirimi geliyor.Devamını oku...
- Sağlık Bakanlığı aşı için karar verdi. 1 Temmuz'dan itibaren yapılacak. Devamını oku...
- Sokağa çıkma yasağının kalmasıyla birlikte Caddebostan Sahil'ine akın eden vatandaşlardan geriye sahile bıraktıkları çöpler kaldı. Vatandaşlar bu görüntülere isyan etti. Devamını oku...
- "Corona virüs görülmeyen tek ilçe" olan ilçe, bu unvanını kaybetti. Devamını oku...
Dünya
- Corona virüs kan gruplarını farklı etkiliyor. Bilim insanları virüsten en çok etkilenen kan grubunu tespit etti. Devamını oku...
- George Floyd protestolarında Türklerin dükkanları yağmalandı! İşte görüntüler. Devamını oku...
- ABD'de korkulan oldu! Corona virüs hastaları protestolara katıldı. Devamını oku...
- ABD'de uçak düştü: Aynı aileden 5 kişi can verdi. Devamını oku...
- Bilim insanlarından Mark Zuckerberg'e çağrı: Kışkırtıcı dil ve yanlış bilginin yayılmasını engelleyin Devamını oku...
- Madonna koltuk değnekleriyle protestolara katıldı Devamını oku...
Spor
- Fenerbahçe seyircisiz tribünlere alışmak için hazırlık maçı yapacak. Maç 18:30'da oynanacak. - Devamını oku...
- ABD'de MLS takımlarından Los Angeles Galaxy forması giyen Aleksandar Katai, eşi Tea'nın ırkçı davranışları nedeniyle takımdan gönderildi. - Devamını oku...
- Okan Buruk ve Emre Belözoğlu, Inter'e transfer oldukları dönemi ve oynadıkları en iyi oyuncuları ve Inter TV'ye anlattı. İki oyuncu aynı yıl Galatasaray'dan Inter'e transfer olmuştu. - Devamını oku...
- Wesley Sneijder: Messi ve Ronaldo gibi olabilirdim ama hayatımı yaşamayı tercih ettim .- Devamını oku...
- UFC'nin çılgın yıldızı Conor McGregor, ani bir kararla yine emekli oldu. McGregor daha önce 2016'da ve 2019 Mart ayında da emeklilik kararı almıştı. McGregor, her iki kararında da bir süre sonra ringlere geri dönmüştü. - Devamını oku...
Günün menüsü
Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!
- Mercimek çorbası
- Ev yapımı mantı
- Mevsim salatası
- Midye baklava
Günün videosu: 10 gramlık kedi sezaryenle alındı
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