Akşam Postası | 7 Kasım 2020

Gündem

Corona virüse aldırmadan Mısır Çarşısı'na akın ettiler. -Devamını oku...

Corona virüs aşısının Türkiye'ye getirilmesinde 2021 yılının ilk 3 ayı işaret edildi. -Devamını oku...

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal oldu. -Devamını oku...

Corona virüs hastası olduğunu otobüste söyleyince tartışma çıktı. -Devamını oku...

Hastanede vefat eden adamın cebinden 90 bin liralık çek çalındı. -Devamını oku...

Dünya

5 ülkede vizonlarda corona virüs görüldü. -Devamını oku...

Beyrut Limanı'nda patlama enkazı aylar geçmesine rağmen kaldırılamadı. -Devamını oku...

Almanya'da corona virüs vaka sayısında rekor kırıldı. -Devamını oku...

ABD'de seçimin faturası savunma hattına kesilebilir. -Devamını oku...

Magazin

Oyuncu Ecem Erkek, 2016 yılında Yüce Armağan Erkek ile hayatını birleştirmişti. Çift anlaşmalı olarak boşandı. Ecem Erkek, ayrılığın ardından sessizliğini bozdu. - Devamını oku...

Burak Sergen: İki arkadaş arasında kalabilirsiniz, kedi köpek arasında kalabilirsiniz ama iki kadın arasında kalınmaz. - Devamını oku...

Yaşadığı bağırsak mantarı nedeniyle sıkıntılı günler geçiren Farah Zeynep Abdullah, o dönem psikolojisinin çok bozulduğunu söyledi. - Devamını oku...

Mustafa Can Keser, 15 Eylül’de boşandığı Damla Ersubaşı’dan bir şans daha istedi. - Devamını oku...

Ümit Aslan velayet davasını kaybetti! - Devamını oku...

Zuhal Olcay: Sandığınız gibi cool biri değilim. Ben de burnumu çekerek aşk acısı için ağladım. - Devamını oku...





Spor

Adana Demirspor'da 25 futbolcu corona virüse yakalandı. -Devamını oku....

Yusuf Yazıcı, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu oldu. -Devamını oku....

Günün menüsü

Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!

Ezogelin çorbası

Fırında tavuk but

Közlenmiş biber salatası

Kadayıf sarma

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Günün videosu

3 yaşındaki çocuğun seyir halindeki otomobilden düştüğü anlar





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