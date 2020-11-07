Akşam Postası | 7 Kasım 2020
Akşam Postası yine kapını çalıyor! İşte günün öne çıkan haberlerinden bazıları: İstanbul'da corona virüse aldırmadan Mısır Çarşısı'na akın ettiler, Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal oldu, Ecem Erkek, ayrılığın ardından sessizliğini bozdu. Daha fazlası için Akşam Postası'nı okumaya devam et.
07 Kasım 2020, Cumartesi 17:47 Son Güncelleme:
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Gündem
Corona virüse aldırmadan Mısır Çarşısı'na akın ettiler. -Devamını oku...
Corona virüs aşısının Türkiye'ye getirilmesinde 2021 yılının ilk 3 ayı işaret edildi. -Devamını oku...
Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal oldu. -Devamını oku...
Corona virüs hastası olduğunu otobüste söyleyince tartışma çıktı. -Devamını oku...
Hastanede vefat eden adamın cebinden 90 bin liralık çek çalındı. -Devamını oku...
Dünya
5 ülkede vizonlarda corona virüs görüldü. -Devamını oku...
Beyrut Limanı'nda patlama enkazı aylar geçmesine rağmen kaldırılamadı. -Devamını oku...
Almanya'da corona virüs vaka sayısında rekor kırıldı. -Devamını oku...
ABD'de seçimin faturası savunma hattına kesilebilir. -Devamını oku...
Magazin
Oyuncu Ecem Erkek, 2016 yılında Yüce Armağan Erkek ile hayatını birleştirmişti. Çift anlaşmalı olarak boşandı. Ecem Erkek, ayrılığın ardından sessizliğini bozdu. - Devamını oku...
Burak Sergen: İki arkadaş arasında kalabilirsiniz, kedi köpek arasında kalabilirsiniz ama iki kadın arasında kalınmaz. - Devamını oku...
Yaşadığı bağırsak mantarı nedeniyle sıkıntılı günler geçiren Farah Zeynep Abdullah, o dönem psikolojisinin çok bozulduğunu söyledi. - Devamını oku...
Mustafa Can Keser, 15 Eylül’de boşandığı Damla Ersubaşı’dan bir şans daha istedi. - Devamını oku...
Ümit Aslan velayet davasını kaybetti! - Devamını oku...
Zuhal Olcay: Sandığınız gibi cool biri değilim. Ben de burnumu çekerek aşk acısı için ağladım. - Devamını oku...
Spor
Adana Demirspor'da 25 futbolcu corona virüse yakalandı. -Devamını oku....
Yusuf Yazıcı, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu oldu. -Devamını oku....
Günün menüsü
Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!
- Ezogelin çorbası
- Fırında tavuk but
- Közlenmiş biber salatası
- Kadayıf sarma
Günün videosu
3 yaşındaki çocuğun seyir halindeki otomobilden düştüğü anlar