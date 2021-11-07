Akşam Postası | 7 Kasım 2021

Koronavirüs vaka sayısı açıklandı! İşte en çok vaka artışı görülen 10 ilimiz. Devamını oku...

Lütfü Türkkan tepkilerin ardından İYİ Parti Grup Başkan Vekilliği görevinden istifa etti. Devamını oku...

Sarıyer'de kaza! Yolcu minibüsü ağaçlara çarptı! Ölü ve yaralılar var. Devamını oku...

Cinsel saldırıdan tutuklanan avukatın ölümüyle ilgili flaş detay! Araştırılıyor. Devamını oku...

İran'da şoke eden olay! Türk TIR'ını yağmaladılar...Devamını oku...

Kuzey Kore'de açlık krizi: Her bir pirinç tanesini...Devamını oku...

Uçak kazasında hayatını kaybeden 26 yaşındaki pop yıldızı Marília Mendonça'nın annesi, kızının tabutu başında hıçkıra hıçkıra ağladı. Devamını oku...

ABD'de polislerden kaçan hırsız yakayı nehirde ele verdi. Devamını oku...

Görüntü yönetmenini öldüren Alec Baldwin olayında flaş gelişme! Devamını oku...

Hadise ve Ebru Gündeş olayında Gündeş'in tarafında yer alan Demet Akalın'dan şaşırtan bir paylaşım geldi. Devamını oku...

Son zamanlarda oldukça popüler olan ve Kanal D'de yayınlanan dizi Yargı'da İnci karakterine hayat veren Ece Yüksel diziyle ilgili açıklamalarda bulundu. Dizide canlandırdığı İnci karakterinin hataları nedeniyle sert yorumlar aldığını belirten oyuncu “Hiçbir kadın ölmeyi hak etmez” dedi. Devamını oku...

Uzun süredir mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı, eğlenceli hayatını sosyal medya sayfasından sıklıkla paylaşıyor. Şeyma Şubaşı, son olarak göğüslerini çarşafla kapattığı bir karesini Instagram sayfasının hikâye kısmından paylaştı. Şeyma Subaşı’nın bu paylaşımı sosyal medyada çok konuşuldu. Devamını oku...

‘Şahmeran’ dizisi için Adana’ya giden Serenay Sarıkaya, çiftlik evlerine bayıldı. Ocak ayına kadar Adana'da kalacak olan Sarıkaya şimdi kendisi için çiftlik evi bakıyor. Devamını oku...

Genç yaşta elde ettiği şöhret sayesinde milyonlarca kişi tarafından tanınan Aleyna Tilki, geçtiğimiz aylarda bir süre yurtdışında olacağını duyurmuştu. Şimdi ise Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Devamını oku...

Fatih Karagümrük 16.00'da başlayan maçta evinde Galatasaray'ı konuk etti. Maç karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi. - Devamını oku...

Ozan Kabak Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı - Devamını oku...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından organize edilen, N Kolay 43. İstanbul Maratonu'nda ödüller sahiplerine verildi. - Devamını oku...

Halis Özkahya skandal hatadan sonra hakemliği bıraktı - Devamını oku...