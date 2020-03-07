Türkiye Akşam Postası | 7 Mart 2020

Akşam Postası | 7 Mart 2020

Türkiye

Akşam Postası | 7 Mart 2020

Türkiye ve dünya gündeminde neler olduğunu özetledik. İşte bir bakışta bugün...

07 Mart 2020, Cumartesi 17:29 Son Güncelleme:
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Günün şarkısı

Gündem

Konya'da şiddet gördüğünü düşündüğü kadına yardım etmek isterken sevgilisi Özgür Duran'ın ölümüne neden olan Kadir Şeker'in davası için iddianamede sona gelindi. -Devamını oku...

Yunanistan'a geçmek için Edirne'de sınırda bekleyen göçmenlere Yunan güvenlik güçleri silah, TOMA ve gaz bombası ile müdahale etti. -Devamını oku...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yunanistan'ın göçmenlere karşı uyguladığı şiddete dair önemli açıklamalarda bulundu. -Devamını oku...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla Edirne'de Yunanistan sınırında bekleyen göçmen çocuklar için kreş açıldı. -Devamını oku...

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından koronavirüs salgını hakkında açıklama yapıldı. -Devamını oku...

Tokat'ta bir ilkokulun maskotu haline gelen köpek 'Fındık' geçtiğimiz haftalarda gençlik hastalığına yakalanmıştı. Ankara'da tedavi altında olan 'Fındık'tan haber var. -Devamını oku...

Magazin

Müslüm Gürses’in hayat arkadaşı Muhterem Nur’un vefat ettiği iddia edildi. Müslüm Gürses'in eski dostu Muhteşem Candan'dan konuyla ilgili açıklama geldi. -Devamını oku...

Bir süredir setlerden uzak duran oyuncu Pelin Karahan, artık ekrana dönme vaktinin geldiğini söyledi. -Devamını oku...

Lider Şahin, yeni sevgilisi Burcu Binici ile görüntülendi. Şahin, Didem Soydan ile 3 hafta önce ayrılmıştı.-Devamını oku...

Dünya

Çin'de karantinaya alınan koronavirüs hastalarının kaldığı beş katlı otel çöktü. -Devamını oku...

Koronavirüs nedeniyle Fransa'da hayatını kaybeden ilk Türk olan Halil Bıçkı'nın cenazesinin Türkiye'ye getirilip getirilmeyeceği konusunda açıklama yapıldı. -Devamını oku...

Suudi Arabistan'da yapılan dezenfekte işlemlerinin ardından Kabe tekrar ziyarete açıldı. -Devamını oku...

Suudi Arabistan hükümetinin kraliyet ailesinden 3 üyeyi, vatana ihanet suçlamasıyla gözaltına aldığı bildirildi. -Devamını oku...

Spor

Galatasaray'ın kadroda tutmak istediği Henry Onyekuru için şimdiden Monaco ile görüşmeler başlatıldı. -Devamını oku...

Günün menüsü

Yeni lezzetler ve şık sunumlar konusunda size yardımcı olacak günün menüsünde soğan çorbası tarifi, bostan kebabı tarifi, sebzeli bulgur pilavı tarifi ve kadayıf sarma tarifi var. -Devamını oku...

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