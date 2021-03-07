Akşam Postası | 7 Mart 2021

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, NTV'de yayınlanan 'O Anın Hikayesi' programına katıldı. Başkan, Fenerbahçe yönetimine giriş hikayesini anlattı ve 2006'daki unutulmaz Denizlispor maçı ile ilgili ciddi bir iddia ortaya attı. -