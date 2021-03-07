Akşam Postası | 7 Mart 2021
Akşam Postası yine kapını çalıyor! Samsun'da eski eşini sokak ortasında öldüresiye döven saldırgan tutuklandı. Meteoroloji'den kar yağışı açıklaması! İstanbul'un dibinde başladı bile. Yeni Zelanda’da 2 koronavirüs vakası çıktı, ülke karıştı. Rasim Öztekin kalp krizi geçirdi. Öğle saatlerinde arkadaşlarıyla mesajlaştıktan sonra fenalaşan, kalbi duran Öztekin, yapılan müdahaleler sonrasında hayata döndürüldü. Daha fazlası için Akşam Postası.
07 Mart 2021, Pazar 18:26 Son Güncelleme:
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- Samsun'da eski eşini sokak ortasında öldüresiye döven saldırgan tutuklandı. Hastaneye kaldırılan kadının tek bir isteği var. Devamını oku...
- Meteoroloji'den kar yağışı açıklaması! İstanbul'un dibinde başladı bile. Devamını oku....
- Sakarya'da 2 okulda koronavirüs nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildi. Devamını oku....
- Bursa'da bir sapık, 10 yaşındaki çocuğa cinsel istismara kalkıştı! Yakalayanlar böyle dövdü. Devamını oku....
- Kısa Çalışma ödeneği mart ayında uzatılacak mı?Devamını oku....
- Normalleşme beklerken şoke eden üçüncü dalga açıklaması geldi.Devamını oku....
- ABD'nin Idaho eyaletinde bir grup vatandaş, devam eden maske zorunluluğunu protesto etmek için Idaho Kapitol Binası'nın önünde maske yaktı. Devamını oku...
- Uçakta diğer yolcuları rahatsız eden kadını koltuğa iple bağladılar. Devamını oku...
- Pakistan'da tren raydan çıktı: Ölü ve yaralılar var.Devamını oku...
- Yeni Zelanda’da 2 koronavirüs vakası çıktı, ülke karıştı.Devamını oku...
- Rasim Öztekin kalp krizi geçirdi. Öğle saatlerinde arkadaşlarıyla mesajlaştıktan sonra fenalaşan, kalbi duran Öztekin, yapılan müdahaleler sonrasında hayata döndürüldü. Devamını oku...
- Cem Yılmaz'ın Beşiktaş Levent'teki evinin bodrum katında yangın çıktı. Devamını oku...
- Oyuncular Uraz Kaygılaroğlu ve Berrak Tüzünataç’ın aşk yaşadığı dedikodusu doğru çıktı. Devamını oku...
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- Yaklaşık üç yıldır birlikte olan Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın'ın ayrıldığı iddia edildi. Devamını oku...
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- Leicester City forması giyen milli futbolcu Cengiz Ünder son dönemdeki sakatlık belasını atlatamadı. Cuma günkü antrenmanda sakatlandığı açıklanan Cengiz'in durumu hakkında henüz detaylı açıklama yapılmazken, sahalardan bir süre uzak kalacağı bildirildi. - Devamını oku...
- Barcelona'da başkanlık seçimi gerçekleşiyor. Kulüp üyelerinden olan Lionel Messi de oyunu kullandı ve sandık başında görüntülendi. Messi, ekim ayında istifa eden eski başkan Bartomeu'dan adeta yılmıştı. - Devamını oku...
- Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu'nun istifa ettiği yönündeki iddialara Fenerbahçe'de dolaylı cevap geldi. Twitter hesabından paylaşım yapan kulüp, iddiaları yalanladı. - Devamını oku...
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