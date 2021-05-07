Akşam Postası | 7 Mayıs 2021
Akşam Postası yine kapını çalıyor! İçişleri Bakanlığı'nca muafiyet kapsamındaki işveren ve çalışanların manuel olarak doldurdukları “çalışma izni görev belgesi formunun” geçerlilik süresi 12 Mayıs 2021 Çarşamba Günü saat 24.00’e kadar uzatıldı. - Diyanet İşleri Başkanlığı, bu yıl Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve hijyen koşulları sağlanarak camilerde bayram namazı kılınabileceğini açıkladı. - Haftanın maçı olan Galatasaray-Beşiktaş derbisini Cüneyt Çakır yönetecek. Daha fazlası için Akşam Postası.
07 Mayıs 2021, Cuma 18:11 Son Güncelleme:
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