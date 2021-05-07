Akşam Postası | 7 Mayıs 2021

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli aşı açıklaması -Devamını oku...

İçişleri Bakanlığı'ndan kritik 'Çalışma izni görev belgesi' açıklaması-Devamını oku...

İzmir Valisi Köşger, kentteki son durumu açıkladı -Devamını oku...

MEB'den yeni açıklama! Bakan Selçuk velileri uyardı -Devamını oku...

Bayram namazı saatleri belli oldu! İllere göre bayram namazı saatleri -Devamını oku...

Ayasofya Camii'ne ilk mahya asıldı -Devamını oku...

Belarus’ta kırmızı beyaz ayakkabı ve çorap giyen kadına para cezası kesildi -Devamını oku...

İngiltere'den flaş AstraZeneca aşısı açıklaması -Devamını oku...

90 yaşında baba oldu, beşinci kez evleniyor! Koronavirüsü yendi müjdeyi verdi -Devamını oku...

Şahika karakterini canlandıran Nesrin Cavadzade, geçen günlerde Yasak Elma'ya veda etmişti. Bu vedanın ardından sürpriz bir gelişme yaşandı. - Devamını oku

28 yaşındaki sosyal medya fenomeni Kristine Zhuravleva’dan bir aydır haber alınamıyordu. Genç kadının kötü haber geldi. - Devamını oku

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü isimlerden biri olan Pınar Altuğ, son paylaştığı fotoğrafıyla gündem oldu. Hayranları tarafından tanınmakta zorluk çeken Pınar Altuğ, Hadise'ye benzetildi. - Devamını oku

Hadise ile Kaan Yıldırım’ın bir yıla yakındır süren ilişkilerini noktaladıkları iddia edildi. Çıkan bu iddiaların ardından Hadise’nin yakın çevresinden açıklama geldi. - Devamını oku

Süper Lig'in 40. haftasının hakemleri belli oldu. Haftanın maçı olan Galatasaray - Beşiktaş derbisini ise Cüneyt Çakır yönetecek. - Devamını oku...

TFF, Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçı için yaptığı kural hatası başvurusunu reddetti. - Devamını oku...

Yarı çıplak haldeki kadın futbolcuları darbetti, 'en iyi hoca' ödülü aldı! O futbolcu yaşananları anlattı - Devamını oku...

Beşiktaş'ta Georges-Kevin N'Koudou, sakatlığı nedeniyle Galatasaray maçının kadrosuna alınmadı. - Devamını oku...

Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!

TAVUK SUYU ÇORBA

TAVUKLU PİLAV

CACIK

SUPANGLE

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