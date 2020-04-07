Akşam Postası | 7 Nisan 2020

Gündem

Sağlıkçılara ayrımcılık yapılan yazı tepki çekti, site yöneticisi özür diledi. Devamını oku...

Corona virüsün tedavisinin bulunması için bilim insanları çaba göstermeye devam ediyor. İyileşen corona virüs hastalarından alınan plazma ile tedavide Türkiye'de bir ilk yaşanacak.Devamını oku...

İstanbul Esenyurt Piri Reis Mahallesi'nde bir binada doğal gazdan olduğu belirtilen bir patlama meydana geldi. Patlamada 3 kişi yaralandı.Devamını oku...

"Türkiye'de çok şanslısınız" diyen Mehmet Çilingiroğlu, Amerika'daki sağlık sistemini anlattı.Devamını oku...

Salgın önlemleri kapsamında öne çekilen Ramazan Bayramı ikramiyeleri, bugün hesaplara yatmaya başlayacak.Devamını oku...

Dünya

Norveç Sağlık Bakanı corona virüsü kontrol altına aldıklarını duyurdu.Devamını oku...

Güney Kore'de corona virüs yenen 51 kişi tekrar hastalığa yakalandı. bilim insanları hastalığın hücrelerde gizlenip tekrar aktif olduğunu düşünmeye başladı.Devamını oku...

İspanya'da ölü sayısında yaşanan düşüş yerini artışa bıraktı. Son 24 saatte 743 kişi yaşamını yitirdi.Devamını oku...

Corona virüsün en çok etkilediği ülkelerden birisi olan İran'da salgının kontrol altına alınmasının hedeflendiği tarih açıklandı.Devamını oku...

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın corona virüs teşhisi konmadan önce bisikleti ile gittiği bir marketten alışveriş yaptığı görüntüler paylaşıldı.Devamını oku...

Magazin

Kanal D’nin sunuculuğunu Beyazıt Öztürk’ün yaptığı sevilen talk-show programı "Beyaz Show", kolaj bölümleri ile cuma akşamı Kanal D’de yeniden ekrana geliyor. - Devamını oku...

MS hastalığı olduğunu söyleyen Ortaç, hastalığının belki de ilk defa bir işe yaradığını ve corona virüse yakalanmasını zorlaştırdığını söyledi. Dağıtabilecek kadar çok parası kalmadığını açıklayan Ortaç, aşk hayatına dair çok konuşulacak itiraflarda bulundu. - Devamını oku.

Goldfinger adlı filminde, Bond kızları arasında en çok dikkat çekenlerin başında Honor Blackman, 94 yaşında hayata gözlerini yumdu. - Devamını oku...

Acun Ilıcalı, TV8'in sahibi, yapımcısı ve sunucusu olduğu 'Survivor' yarışmasının bu haftaki SMS gelirinin tamamını, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı. - Devamını oku...

Spor

Abdürrahim Albayrak'ın son yapılan corona virüs testi negatif çıktı. - Devamını oku...

Luyindama, Florya'da çalışmalarına başladı. - Devamını oku...

Fatih Terim'in İtalya'dan arkadaşı gazeteci Alessandro Rialti hayatını kaybettiç - Devamını oku...

Eski Fenerbahçeli Radomir Antic hayatını kaybetti. - Devamını oku...





Günün menüsü

"Bugün ne pişirsem" diyenlere günün menüsü!

Ezogelin çorbası tarifi

Patatesli köfteli yemek tarifi

Nohut salatası tarifi

Kemalpaşa tatlısı tarifi

Tarifler için tıklayın.

Günün podcast'i



